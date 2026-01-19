【2/12 開催】ファッション・ビューティの海外展開の今：世界とつながるクールジャパン

内閣府知的財産戦略推進事務局

内閣府知的財産戦略推進事務局では、クールジャパン関連産業の海外展開の拡大に向けて、2026年2月12日(木)、「ファッション・ビューティの海外展開の今」（主催：内閣府/運営：Vpon JAPAN株式会社）を開催することをお知らせいたします。

【開催概要】

<概要>

内閣府知的財産戦略推進事務局では、「新たなクールジャパン戦略（令和６年６月４日知的財産戦略本部決定）」に基づき、日本の魅力を世界に発信し、海外での日本の魅力の体験やインバウンドの拡大、日本ファンの拡大に向けた取組を推進しています。アニメやマンガなどのコンテンツが世界での日本のブランドイメージを先行して引き上げ、コンテンツと食が中心になり牽引し、訪日外国人旅行者数と訪日外国人消費額は2024年に過去最高を更新しました。訪日外国人消費のなかの買物代の費目では、ファッションが上位となっています。

このため、内閣府では、ファッションとビューティ及びクールジャパン関連産業の海外展開のさらなる拡大に向けて、2/12(木)、今年度4回目のCJPF LAB「ファッション・ビューティの海外展開の今」を開催します。

今回は、グローバルでファンを獲得している2社（DAMDAM社：フィリップ・テリアン氏/CFCL社：松浦直彦氏）をお招きし、海外市場で共感を呼ぶための表現やアプローチ、海外展開を行う際の工夫等に迫ります。

「ファッション・ビューティの海外展開の今」

【日時】

2月12日（木）15:00～17:00

【タイムスケジュール】

15:00-15:05 背景説明：内閣府／全体進行：渡邉 賢一 氏（5分）

15:05-15:35 ご登壇１. DAMDAM フィリップ・テリアン 氏（20分＋質疑）

15:35-16:05 ご登壇２. CFCL 松浦 直彦 氏（20分＋質疑）

16:05-16:25 質疑&クロストーク フィリップ・テリアン氏、矢野 貴久子 氏、松浦 直彦 氏、軍地 彩弓 氏（20分）

16:25-17:00 ネットワーキング（～35分）

【開催方法】

対面／オンラインのハイブリッド形式

【開催会場（対面）】

「note place」

東京都千代田区麹町6丁目6 -2 番町麹町ビルディング 7F

https://place.lp-note.com/#access

※最寄り駅：四ツ谷（JR・東京メトロ）

【参加方法】

参加費 無料（要事前申込）

※申込期限：2月10日 18:00

※会場でのご参加につきまして、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご案内をお待ちくださいませ

【登壇者】

申し込みはこちら :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Eu2GmXEnZk6LXqIIDWsn58JdHtofTpdDna9E8mFmtHlUQTFSNzRUNVdTVEhOSDZERVZaUFJFTDM4QS4u

■ダムダム（DAMDAM） ファウンダー

フィリップ・テリアン 氏

DAMDAM Tokyoの共同創業者であり、日本市場での事業展開を目指すグローバルブランドに向けて統合型ソリューションを提供するコンサルティング会社「TFC」の創業者。

これまでに、フィリップ・スタルク、ドリス・ヴァン・ノッテン（PUIG）、アラン・ミクリ（ルックスオティカ）、クレージュ、ジョン・ガリアーノ（LVMH）、ジバンシィ（LVMH）、Aesop、パット・マクグラス、ピエール・エルメなど、数多くの著名なデザイナーやブランドと協業。

モダンな日本発スキンケアブランド「DAMDAM」の共同創業者として、伝統的な原料と先進的な処方科学に根ざした日本の美容、クラフツマンシップ、そして“儀式”としてのビューティーを、世界へ発信することに深く携わり、日本の文化的遺産と国際的なラグジュアリー市場との間に、意義ある架け橋を築くことに注力しています。

■ 株式会社アイスタイル BeautyTech.jp 編集長

矢野 貴久子 氏

雑誌編集、メディア運営をへて2018年2月、アイスタイルにて美容業界のイノベーションを扱うメディアBeautyTech.jp編集長就任。2019年よりEY女性起業家アクセラレータープログラム メンター、2025年7月1日よりクールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）エグゼクティブディレクター就任。

■ 株式会社CFCL 代表取締役副社長 COO

松浦 直彦 氏

1982年生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2005年メリルリンチ日本証券に入社、東京およびニューヨークで8年間投資銀行業務を担当。2013年以降、カーライル・グループ、日本成長投資アライアンス、ペルミラ・ア ドバイザーズにて9年間プライベート・エクイティ業務に従事。2022年、CFCL入社。

CFCL「Clothing For Contemporary Life (現代生活のための衣服) 」の頭文字をブランド名に2020年に設立され、現代を生きる人々の道具としての衣服という視点でニットウエアを提案するブランド。衣服としての機能性、環境への配慮、最適な素材の選択、流通経路の透明性を追求しています。

■ 株式会社gumi-gumi 代表 編集者／ファッション・クリエイティブ・ディレクター

軍地 彩弓 氏

大学卒業後、「ViVi」、「GLAMOROUS」等でファッション誌編集者としてキャリアを積む。ギャルブーム、アラサーブームを牽引。その後コンデナスト・ジャパンに入社。「GQ JAPAN 」編集長代理、「VOGUE GIRL」クリエイティブディレクターなどを歴任。「Numero TOKYO」などを経て、自身の会社（株）gumi-gumiを設立。情報番組コメンテーター、ドラマ監修、企業コンサルティング等、編集者の枠を超えて活躍。経産省「ファッション未来研究会」副座長、「ファッション・ローWG」座長などを歴任。

<モデレーター>

■ クールジャパン官民連携プラットフォーム(CJPF)ディレクター

渡邉 賢一 氏

KDDI、朝日新聞社、内閣官房地域活性化統合事務局に勤務後、「社会課題の解決」を目的とした価値デザイナーとして独立。

地方創生、クールジャパン、ガストロノミー、宇宙など他分野で事業開発。京都芸術大学 客員教授、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所 研究員。

本件に関するお問い合わせ先

クールジャパン官民連携プラットフォーム事務局（Vpon JAPAN株式会社）

担当：鈴木

メールアドレス：cjpf@vpon.com