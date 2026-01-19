ロコンとアローラロコンが釧路空港にあそびにきます！

北海道

北海道の推しポケモン「ロコン」と「アローラロコン」

　


♪日付♪


　令和８年（２０２６年）１月２４日（土）




♪場所♪


　たんちょう釧路空港　２階出発ロビー




♪イベント♪


　ロコンとアローラロコンとの写真撮影会（抽選）


　　１０：3０～ １０:４５ 抽選券配布


　　１１：0０～ １１:３０ 抽選会・写真撮影会（当選された方のみ）



　★写真撮影会（グリーティング）に参加して、ロコンたちといっしょに写真を撮れるのは


　　当選された方だけですが、その他の方も周りからロコンたちを撮影いただけます。


　


　※天候などの状況により、急遽中止となる場合がございます。




♪プレゼント♪


　抽選会にご参加いただいた皆様には、ロコンorアローラロコンのサンバイザーをプレゼントします。


　※数には限りがあります。



　　　　　　プレゼント予定のサンバイザー


　　詳細はこちら(https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/kirakira2026open.html)からご確認ください♪




♪スタンプラリーについて♪


　１月２４日（土）～３月８日（日）まで、「コンコンロコン キラキラくしろスタンプラリー」を実施


します。


　 美しいくしろ地域の冬の旅を「アローラロコン」と「ロコン」が楽しく演出します。



　 スタンプラリー詳細はコチラ(https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/kirakira2026.html)




主催：北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟


企画協力：株式会社 ＡＩＲＤＯ


協力：北海道エアポート 株式会社、北海道旅客鉄道株式会社釧路支社、くしろ木づなプロジェクト、


　　　釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町








きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。


ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。



(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.


ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。