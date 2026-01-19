世界初公開の描き下ろしデザインも！「ソニック＆ぷよぷよ」35周年記念コラボイベント 『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』を開催

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年2月1日（日）から3月31日（火）の期間、「ソニック」35周年と「ぷよぷよ」35周年を記念したコラボレーションイベント『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』を開催します。

詳しくはこちら → https://www.h-sanbangai.com/sonicpuyo35th/?utm_source=PRtimes&utm_medium=re&utm_campaign=sonicpuyo&utm_id=sonicpuyo(https://www.h-sanbangai.com/sonicpuyo35th/?utm_source=PRtimes&utm_medium=re&utm_campaign=sonicpuyo&utm_id=sonicpuyo)

阪急三番街では、「ソニック」と「ぷよぷよ」の35周年を記念して、コラボレーションイベントを実施します。館内には「ソニック」や「ぷよぷよ」たちが登場するカラフルな装飾や、一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。

また、オリジナルノベルティがもらえるフードメニューを、UMEDA FOOD HALLの対象店舗で販売します。

さらに、スペシャルゲストが登場するゲームイベントや、自分だけのオリジナルグッズが作れるワークショップなど、お子さまから大人まで楽しめる企画が盛りだくさんです。

この機会にぜひ、「ソニック」「ぷよぷよ」と一緒に阪急三番街をお楽しみください。

1 ＜館内装飾＞

■「ソニック」と「ぷよぷよ」が阪急三番街に登場！

阪急三番街 館内各所に、「ソニック」と「ぷよぷよ」の35周年記念コラボレーション装飾やフォトスポットが登場します。「ソニック」や「ぷよぷよ」たち、仲間たちがみなさまをお迎えします。

日程：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

場所：館内各所

2 ＜ソニック＆ぷよぷよ オリジナルノベルティ付きメニュー＞

■UMEDA FOOD HALL限定！ オリジナルノベルティ付きメニューが登場

阪急三番街 UMEDA FOOD HALLの対象メニューをご注文のお客さまに、期間に応じてオリジナルノベルティをプレゼントします。

日程：2月1日（日）～3月31日（火）

場所：北館B2F UMEDA FOOD HALL 各店

＜第1弾 「ソニック＆ぷよぷよ」コースター＞

日程：2月1日（日）～2月28日（土）

＜第2弾「ソニック＆ぷよぷよ」フードピック＞

日程：3月1日（日）～3月31日（火）

※ご注文時に「ノベルティ付き」とお伝えください。お申し出がない場合、ノベルティは付きません。

※ノベルティは各弾とも全6種類のうち、先着順で1枚をプレゼントします。

※各期間とも数量限定のため、なくなり次第終了します。

※デザインはお選びいただけません。

3 ＜重ねおしスタンプラリー＞

■「ソニック」と「ぷよぷよ」のアートを完成させよう！

館内に設置された全5か所のスタンプポイントを回り、スタンプを版画のように重ねていくと、カラフルな1枚の作品が完成します。参加者には「オリジナルきらきらシール」もプレゼント。

日程：ぷよぷよ ver.：2月7日（土）・2月8日（日） ソニック ver.：3月7日（土）・3月8日（日）

時間：10:00～18:00（最終受付 17:30）

場所：北館B2F ステージ前（受付）

定員：各日先着500名さま

参加条件：どなたでも無料でご参加いただけます。

※各日お一人さま1回限り。

※きらきらシールは全4種類。先着順で1枚プレゼント。 ※デザインはお選びいただけません。

※混雑時は整理券を配布します。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

4 ＜ゲームイベント＞

■大画面モニターでゲームに挑戦！ スペシャルゲストも登場！

会場の大型モニターで「ソニック」や「ぷよぷよ」の人気ゲームタイトルにチャレンジ！ 参加者にはオリジナルステッカーをプレゼント。さらに、スペシャルゲストを招いたステージイベントも開催します。

日程：ぷよぷよ：2月21日（土）・2月22日（日）

ソニック：3月14日（土）・3月15日（日）

時間：11:00～18:00

場所：北館B2F ステージ前

定員：各日先着300名さま

参加条件：どなたでも無料でご参加いただけます。

＜スペシャルゲストステージ＞

2月21日（土） （1）13:00～ （2）15:00～（各回30分）

ゲスト：吉本芸人 はるかぜとともに、ぷよぷよeスポーツくん

3月14日（土） （1）13:00～ （2）15:00～（各回30分）

ゲスト：プロeスポーツキャスター えすさぶれ氏、ソニック

※ゲーム体験はお一人さま最大5分まで。

※ステッカーは全5種類。先着順で1枚プレゼント。

※混雑時は整理券を配布します。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

5 ＜ワークショップ＆プレゼント企画＞

■「アイロンプリントポーチ」を作ろう！

「ぷよぷよ」のイラストを自由に配置して、自分だけのオリジナルポーチを制作いただけます。

日程：2月21日（土）・2月22日（日）

時間：11:00より各回受付（全14回開催）

場所：北館B2F ステージ前（受付）

定員：各日先着200名さま

参加条件：阪急三番街各店で2,000円以上（税込・合算可）お買い上げの当日レシートをご提示ください。

※参加には当日11:00より配布する整理券が必要です。

※期間中お一人さま1回限り。各回、開始時間からお1人様最大30分まで。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

■「オリジナル巾着」プレゼント

「ソニック」デザインのオリジナル巾着をプレゼント！

日程：3月14日（土）・3月15日（日）

時間：10:00～18:00

場所：北館B2F ステージ前

定員：各日先着250名さま

参加条件：阪急三番街各店で1,000円以上（税込・合算可）お買い上げの当日レシートをご提示ください。

※参加には当日配布する「整理券」が必要です。

※整理券は10:00より会場にて当日の全ての回の配布を行います（レシートもご用意ください）。

※参加は、期間中お1人様1回限り。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

6 ＜Instagramフォローキャンペーン＞

■フォロー画面提示で「オリジナルクリアファイル」をプレゼント！

阪急三番街の公式グルメInstagram（ @hankyu_sanbangai_gourmet ）のフォロー画面をご提示いただくと、三番街オリジナルクリアファイルをプレゼントします。

日程：3月21日（土）・3月22日（日）

時間：10:00～19:00

場所：北館B2F ステージ前

定員：各日先着1,000名さま

参加条件：阪急三番街公式グルメInstagramフォロワーさま限定。

※期間中お一人さま1回限り。

※オリジナルクリアファイルは全4種類。先着順で1枚プレゼント。

※デザインはお選びいただけません。

※Instagramを使用できない端末は対象外です。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」について

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

「ぷよぷよ」について

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開されています。

※写真・画像はイメージです。

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

※小学生以下のお子さまは保護者同伴にてご参加ください。

※会場や日程等の詳細は阪急三番街公式サイトにてご確認ください。

