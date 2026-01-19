認知症リスクを自宅で検査できるキット「LaBost（ラボスト）」の拠点、LaBost株式会社が大阪・中之島クロスに移転 2026年1月より本格始動

一般財団法人SF豊泉家LaBost中之島の景観

自宅で検体を採取し、郵送するだけでアルツハイマー型認知症の発症リスクがわかる、

「Labost」その製造販売元となるLaBost株式会社（本社：大阪府）は、2025年12月8日付で、本社機能および研究・事業運営拠点を、大阪市北区中之島の未来医療国際拠点 Nakanoshima Qross（中之島クロス） へ移転し2026年1月より本格始動したことをお知らせいたします。

本移転を通じてLaBost株式会社は、郵送型遺伝子検査・ヘルスケア検査を基盤とした事業体制を強化し、認知症の予防・早期把握に一層推進してまいります。

Nakanoshima Qross外観ロビーのようす■中之島クロス移転の意義

中之島クロスは、再生医療、データサイエンス、予防医療などの分野が交差する未来医療国際拠点です。LaBostはこの環境を活かし、研究と事業、医療と生活者をつなぐハブとして、認知症を含むヘルスケア分野の新たな価値創出に貢献してまいります。（中之島クロスについて https://www.nakanoshima-qross.jp/about/）

■施設構成- 国内でも類を見ない再生医療に関わるメディカルコンプレックス- 産学医連携スモールオフィス・インキュベートオフィス- 中之島フォーラム（カンファレンスセンター等）- （公財）京都大学 iPS 細胞研究財団（CiRA_F）が運営する iPS 細胞製造施設 リエゾンオフィス

ラボからの景観ラボ■移転の背景

日本では高齢化の進行に伴い、認知症は本人や家族だけでなく、医療・介護・地域社会全体に影響を及ぼす重要な社会課題となっています。一方で、発症前や軽度段階からリスクを把握し、生活習慣の改善や適切な備えにつなげる取り組みは、まだ十分に普及しているとは言えません。

LaBost株式会社はこれまで、郵送型遺伝子検査を通じて、個人が自らの体質やリスクを知り、主体的に健康と向き合うための仕組みづくりに取り組んできました。

今回、ライフサイエンス・未来医療分野の研究機関や企業が集積する中之島クロスへ拠点を移転することで、認知症をはじめとする予防医療分野における研究開発・連携体制を強化します。

令和７年度 大阪府の「Nakanoshima Qrossスタートアップ成長支援事業補助金」にLaBostが採択されました

中之島クロスにおける、スタートアップの育成及び創出を目的とした施設に入居する企業に対し、大阪府が課題解決に必要な経費の一部の補助を行う補助金事業。こちらに採択されることによりLaBostの存在意義を確信するとともに、皆様の健康のためにより一層、邁進する所存でございます。

■今後の取り組み

中之島クロス移転後、LaBostは以下の取り組みを重点的に推進してまいります。

- 認知症リスクに関わる遺伝的要因や生活習慣要因の可視化- 郵送検査を活用した、早期段階からのリスク把握・行動変容支援- 医療機関・研究機関との連携によるエビデンス構築・実証事業- 認知症予防を「特別な医療」ではなく、日常の延長として実践できる仕組みづくり

これらを通じて、認知症に対する「不安」ではなく、「理解と備え」を社会に広げることを目指します。

