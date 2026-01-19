【JPIセミナー】森ビル（株）「都市づくりへの挑戦と戦略エリアのポテンシャル」2月3日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、森ビル株式会社 特任執行役員 都市開発事業部 開発部 村田 佳之 氏を招聘し、都市づくりへの挑戦と戦略エリアのポテンシャルについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17661(https://www.jpi.co.jp/seminar/17661?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

【会場受講限定】

“ヒルズの未来形”「麻布台ヒルズ」がついに完成

森ビル（株）都市づくりへの挑戦と戦略エリアのポテンシャル

～「立体 緑園都市」の実現プロセスと次期大型プロジェクトの方向性を提示～

〔開催日時〕

2026年02月03日(火) 16:30 - 18:30

〔講師〕

森ビル株式会社

特任執行役員

都市開発事業部 開発部

村田 佳之 氏

〔講義概要〕

森ビルが中心となって計画区域内の300名を超える権利者とともに30年超の時を経て2023年11月に「麻布台ヒルズ」として開業し、その後、段階的に施設がオープン。2025年10月には全建物が竣工して街全体の完成を迎えた。

そのコンセプトは“緑に包まれ、人と人をつなぐ「広場」のような街 -Modern Urban Village”

約8.1haの計画区域には3棟の超高層建物と4棟の中低層建物を、足元には緑豊かな環境を創出し、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・憩うなど、多様な都市機能が徒歩圏内に集約された「立体 緑園都市（ヴァーティカル・ガーデンシティ）」はいかにして誕生したか。

森ビルの今後の都市づくりはどう進んでいくのか。

本講演ではこれらについて詳説をする。

〔講義項目〕

1. 森ビルの都市づくりへの挑戦

・ 森ビルの沿革

2. 森ビルの開発理念

(1) 開発理念 立体緑園都市

(2) 都市づくりの3つのテーマ

3. 森ビルの戦略エリア

(1) アークヒルズ

(2) 六本木ヒルズ

(3) 虎ノ門ヒルズ

4. 麻布台ヒルズ 誕生まで

(1) 計画概要

(2) 開発経緯、区域の変遷

(3) 再開発組合運営と組合員の合意形成

(4) タウンマネジメントの取り組み

5. 森ビルの今後の都市づくり

(1) 六本木五丁目西地区プロジェクト

(2) 虎ノ門三丁目地区プロジェクト

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,640円（税込）

2名以降：32,640円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。