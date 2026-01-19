アニメ『ハイキュー!!』×『パワプロアプリ』バレーボール×野球の異色コラボを本日1月19日（月）から開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（以下、『パワプロアプリ』）とアニメ『ハイキュー!!』とのコラボレーションを本日1月19日（月）から開始したことをお知らせします。

初となる本コラボでは、アニメ『ハイキュー!!』に登場する主人公の「日向翔陽」をはじめ、「影山飛雄」・「月島蛍」・「黒尾鉄朗」・「孤爪研磨」がコラボイベキャラとして『パワプロアプリ』に登場します。

コラボを記念して「PSR月島 蛍」やパワストーンなどの豪華報酬がもらえるキャンペーンを開催。コラボイベキャラが1枚確定でもらえる無料10連ガチャは、お一人さま1回限りで回すことができます。

アニメ『ハイキュー!!』仕様になったイベント「さいころパレード」では、 “スパイク練習”や“レシーブ練習”などのバレーボールに関するマスが登場するほか、音駒高校が敵チームとして登場します。

後日、イベント「研磨の成長物語！」も開催予定です。

『パワプロアプリ』初となるバレーボール×野球の異色コラボをぜひお楽しみください！

アニメ『ハイキュー!!』から5人のコラボイベキャラが登場！

コラボキャンペーンを開催中！

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。- ログインで「PSR月島 蛍」や「パワストーン×20」など、豪華報酬がもらえる

期間中『パワプロアプリ』にログインするだけで「PSR月島 蛍×1」や「パワストーン×20」がもらえます。

また「パワクエ」で使用できるコラボイベキャラの契約書や、コラボ限定のチャレンジを達成することで 「PSR月島 蛍のシンボル」がもらえます。

「日向 翔陽」・「影山 飛雄」どちらかのレアリティ「R」以上が1枚確定で登場する「アニメ『ハイキュー!!』コラボ記念無料10連ガチャ」も実施中。この機会にコラボキャラを手に入れましょう！

期間：1月19日（月）～ 2月4日（水）8:59

- コラボイベント「さいころパレード」で音駒高校と勝負しよう！

さまざまな効果のあるマスが並んだすごろくを巡ってさいころパレード用チームを強化し、試合に勝利しましょう！

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

アニメ『ハイキュー!!』仕様になった本イベントでは、プレーヤーが烏野高校の一員として敵チームの音駒高校と競争。敵チームよりも先にGOALマスに到着することで、さいころを3つ同時に振ることができる「神業速攻カード」を獲得することができます。カードを活用して、イベントを有利に進めましょう！

“サーブ練習”マスや“スパイク練習”マスなど、バレーボールに関するマスで選手を強化できます。

本イベントではコラボ専用のストーリーもお楽しみいただけます。目玉報酬は「PSR月島 蛍のシンボル」です！

※遊び方の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

期間：1月19日（月）～2月4日（水）8:59

- 「ループガチャ アニメ『ハイキュー!!』コラボ記念」を開催

「日向 翔陽」・「影山 飛雄」が新たに出現するキャンペーンガチャを開催。

ステップ3回目は「アニメ『ハイキュー!!』コラボSR選択ガチャ券×1」がおまけに、そしてステップ7回目は 「アニメ『ハイキュー!!』コラボPSR選択ガチャ券×1」がおまけとしてついてきます！

※各イベキャラボーナス、超特殊能力の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

期間：1月19日（月）～2月4日（水）8:59

そのほかにも、期間限定のキャンペーンやイベントを開催中！詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

アニメ『ハイキュー!!』とは

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による「ハイキュー!!」。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

アニメ『ハイキュー!!』公式サイト：https://haikyu.jp/(https://haikyu.jp/)

アニメ『ハイキュー!!』公式X：https://x.com/animehaikyu_com(https://x.com/animehaikyu_com)

モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とは

累計ダウンロード数5300万を突破！家庭用ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズで人気を博している選手育成モード「サクセス」を初めてモバイルゲームに搭載し、いつでもどこでも手軽に「サクセス」が楽しめます。さらに、「サクセス」のシナリオに登場するキャラクターを自由に設定できる人気機能「イベントデッキシステム」も搭載し、ゲームソフトシリーズ同様の世界観で選手育成が可能。プレーヤーは、「サクセス」で育てたオリジナルの選手で最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、ランキング1位を目指します。

『実況パワフルプロ野球』公式サイト：

https://www.konami.com/pawa/app/(https://www.konami.com/pawa/app/)

タイトル：実況パワフルプロ野球（パワプロアプリ）

メーカー：KONAMI

配信日：配信中（2014年12月18日より）

ジャンル：野球・育成

対応OS：Android（8.0以降）、iOS（15.0以降）

希望小売価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

権利表記：

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

阪神甲子園球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年のデータを基に制作しています。

(C)Konami Digital Entertainment

読者様お問合せ先：お客様相談室 TEL：0570-086-573 ※平日：10:00～18:00 （休み：土日祝日）

=========================================================