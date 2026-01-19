¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤¬¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ2026¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ¡×¡Ë¤ÎÍÕ»À¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¸þ¤±No.1*¥¢¥×¥ê¡¢¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Þ¥Þ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ2026¡×¡Êhttps://award.mamari.jp¡Ë¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¸þ¤±No.1*¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤Î·î´Ö400Ëü¸¡º÷¡¦110ËüÅê¹ÆÅù¤Î¥Çー¥¿¤òÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç½¸·×¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÂ²¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó2026¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤Ï¡¢¡ÖÉÂ±¡¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¤Ç¡¢°û¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°å»Õ¤«¤é¤Î¿ä¾©¤ä¡¢¡ÖÌµ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ÷¤¤¤Ä¤ï¤ê¤¬¿É¤¯¤Æ¤â°û¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤òÆÃ¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ ¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§
https://award.mamari.jp/products/2434
¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à»ºÁ°¡¦»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Î½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤È»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ½é¤Î1,000 Æü¡Êhttps://www.elevit.jp/first1000days/¡Ë¡×¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇ¥¿±½àÈ÷¡¢Ç¥¿±´ü´Ö¡¢»º¸å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÕ»À¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¿ä¾©No1¢¨1¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡£°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤ä¤´°¦ÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÕ»À¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡¢¡ÖÍÕ»À°Ê³°¤Ë¤âÂÎ¤ËÎÉ¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨2¡£
¹ñ¤ÎÄê¤á¤¿±ÉÍÜÀÝ¼è´ð½à¢¨3¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿½èÊý¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤äÍÕ»À800¦Ìg¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÕ»À¤òÂÎ¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ê¤É¤Î12¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È£¶¼ï¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤òÇÛ¹ç¡£¾®Î³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³ー¥È¾û¤Ç¡¢ÌµÌ£¡¦Ìµ½¡£¤Ä¤ï¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤ÎÄê¤á¤¿±ÉÍÜÀÝ¼è´ð½à¢¨3¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿½èÊý¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤äÍÕ»À800¦Ìg¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÕ»À¤òÂÎ¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ê¤É¤Î12¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È£¶¼ï¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤òÇÛ¹ç¡£¾®Î³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³ー¥È¾û¤Ç¡¢ÌµÌ£¡¦Ìµ½¡£¤Ä¤ï¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.elevit.jp¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËX¡Êhttps://x.com/elevit_japan¡Ë¡¢Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/elevitjapan/¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢ÍÕ»À¤ÈÀ®Ê¬¡¢¿©»ö¤È±ÉÍÜ¡¢Ç¥³èÃæ¡¦Ç¥¿±Ãæ¡¦»º¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Î°å»Õ¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î´Æ½¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¥³èÃæ¡¦Ç¥¿±Ãæ¡¦»º¸å¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼õÂÛ¤«¤éËþ2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿ô¤¨¤¿1000Æü´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ½é¤Î1000Æü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Î±ÉÍÜÀÝ¼è¤¬¾Íè¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ¤Ï¡¢Ç¥¿±Á°¤«¤éÇ¥¿±´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÉÍÜ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡¡¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¿¥ë¥±¥¢¡Ë¡×¡¢¡Ö¥á¥Í¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¿¢ÊªÀDHA¡×¤ä¡¢»º¸å¡¦¼øÆý´üÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) »º¸å¥±¥¢¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à»ºÁ°¡¦»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Î½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤È»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¿¥ë¥±¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¿¥ë¥±¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¡¢Ç¥³è¡¦Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤äÍÕ»À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢12¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È6¼ï¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î±ÉÍÜ¿ä¾©ÎÌ¤ò´ð½à¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§39.6g¡Ê440mg¡ß90Î³¡Ë/1Æü3Î³ÌÜ°Â
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¿¥ë¥±¥¢¡Ë
¢£¥á¥Í¥Ó¥Ã¥È(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥á¥Í¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ê¥¿¥ë**¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃËÀÍÑ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤È¤·¤ÆÂåÉ½Åª¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ä¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ËÂçÀÚ¤ÊºÙË¦¤ÎÂå¼Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤Î°¡±ô¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÇ¥³è¤ò»Ù¤¨¤ë9¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§33.7g¡Ê374mg¡ß90Î³¡Ë/1Æü3Î³ÌÜ°Â
¸¶»º¹ñ¡§¥¤¥¿¥ê¥¢
¥á¥Í¥Ó¥Ã¥È(R)
¢£¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¿¢ÊªÀDHA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¿¢ÊªÀDHA¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÎDHAÊäÅ¶¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿¢ÊªÀDHA¡×¤Ê¤Î¤ÇµûÆÃÍ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥½¥Õ¥È¥«¥×¥»¥ë¤Ç¡¢DHAÎÌ¤Ï¹ñºÝ´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿200mg/Æü¤òÇÛ¹ç¡£¿å¶ä¥ê¥¹¥¯¥Õ¥êー¤Ç¡¢µû¤Îµù³ÍÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§26.4g¡Ê440mg¡ß60Î³¡Ë/1Æü2Î³ÌÜ°Â
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) ¿¢ÊªÀDHA
¢£¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) »º¸å¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) »º¸å¥±¥¢¡×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯°é¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜ¤ò¼ê·Ú¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢»º¸å¡¦¼øÆý´üÍÑ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¤ÏÀÝ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡¢»º¸å¡¦¼øÆý´ü¤ËÂçÀÚ¤Ê14¼ï¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿ä¾©ÎÌ¤òËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3,660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§39.6g¡Ê440mg¡ß90Î³¡Ë/1Æü3Î³ÌÜ°Â
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R) »º¸å¥±¥¢
*1,092¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¥Þ¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦ÍøÍÑ·Ð¸³Ä´ºº¤Ë¤Æ¡¢2¹àÌÜ¡ÊÇ§ÃÎÅÙ¡¢»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÍøÍÑÎ¨¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡ÊÄ´ºº¼Â»Ü¡§2024Ç¯3·î¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡§GMO¥ê¥µー¥Á¡õAI³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
** Ç¥¿±½àÈ÷´ü´ÖµÚ¤ÓÇ¥¿±´ü´Ö
¢¨1 2025Ç¯1·î¡¡³ô¼°²ñ¼ÒRJC¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¡§»ºÉØ¿Í²Ê¡¢»º²Ê¡¢ÉØ¿Í²Ê¡¢À¸¿£°åÎÅ´ØÏ¢¿ÇÎÅ²Ê¡¡150Ì¾
¢¨2 2022Ç¯3·î¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È²ñ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê¡¡²óÅú¼Ô1,790Ì¾¡ÊÇ¯Îð10～50Âå¡¡Ç¥³è¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¢¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡Ë
¢¨3 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë¡×ºöÄê¸¡Æ¤²ñÊó¹ð½ñ
¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ø¥ë¥¹¤Î³Æ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤½Û´Ä´ï¡¦¿Õ¡¦Âå¼ÕÎÎ°è¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ーÎÎ°è¡¢´ã²ÊÎÎ°è¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¡¢²èÁü¿ÇÃÇÎÎ°è¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢³×¿·Åª°åÌôÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ÈQOL¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ø¥ë¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ½é¤Î1000Æü¡×¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤ÎÇ¥¿±Á°¤«¤éÇ¥¿±´ü´ÖµÚ¤Ó»º¸å¡¦¼øÆý´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÉÍÜ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.pharma.bayer.jp¡Ë, Facebook ( https://www.facebook.com/official.byl/ ), YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/channel/UCplxNhFEEVxi9i9vgcAhhtw¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£