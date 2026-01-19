OM SYSTEMのICレコーダーが「BCN AWARD 2026」年間販売数量No.１を受賞

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社（代表取締役社長 兼CEO：杉本 繁実）は、当社が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」のICレコーダーが、株式会社BCN主催の「BCN AWARD 2026」ICレコーダー部門において、国内年間販売数量 No.１を受賞したことをお知らせいたします。この度の受賞により、11年連続・通算19度目（※1）となる国内トップシェアを達成し、2025年の国内年間販売数量シェア42.3％（※2）を獲得しています。



「OM SYSTEM」のICレコーダーは、ビジネス用途から語学学習、音楽収録に加え、野鳥の声や清流の音などの自然環境音まで高音質で記録できる、多様なニーズに応えるラインアップを展開しています。これからもお客さまに長くご愛用いただける製品づくりを目指してまいります。

▪OM SYSTEMの代表的なICレコーダー

「BCN AWARD」について

「BCN AWARD」は、株式会社BCNが全国の主要な量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間販売数累計第１位のメーカーを表彰するものです。「BCN AWARD 2026」：全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,350店のPOS実売統計。

集計対象期間：2025年１月～12月

※詳細はBCN AWARD 公式Webサイト https://www.bcnaward.jp/award/ をご参照ください。

※1 当社は2021年1月にオリンパス株式会社の映像事業を継承しています。2020年まではオリンパス株式会社として、2021年以降はOMデジタルソリューションズ株式会社として国内年間販売数量 No.1 を受賞

※2 BCNランキング 全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,350店のPOS実売統計（集計対象期間：2025年1月～12月）

本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

OM SYSTEMについて

OM SYSTEMは、「人生にもっと冒険を」をブランドタグラインに、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEMサイト https://www.omsystem.com/ja-jp/

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

映像や音声を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月に設立し、オリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト https://www.om-digitalsolutions.com/ja/