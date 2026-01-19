【初単独セール！】韓国発ガーリーブランド「threetimes」、最大50％オフのウィンターセールを実施
アジアのファッションECプラットフォーム「60%（シックスティーパーセント）」にて、韓国・ソウル発のモードレディースウェアブランド「threetimes（スリータイムズ）」が日本初上陸。
2025年12月24日のクリスマスイブに60%へ正式出店し、今回が日本展開後初となる単独セール企画となります。
threetimesは、数多くのK-POPアーティストが愛用していることでも知られ、ガールズクラッシュなムードを軸に、トレンド感あふれるアイテムを展開する韓国を代表するブランドのひとつです。
日本国内のみならず、世界中に多くのファンを持つ話題のブランドが、60%での日本初展開を記念して、最大50％OFFの特別セールを実施します。
■ セール概要
セール名：threetimes 初単独ウィンターセール
割引率：最大50％OFF
開催期間：2026年1月16日（木）12:00 ～ 2月1日（日）23:59
開催場所：60% オンラインストア内 threetimes ブランドページ
▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202510-forrr-sale-11_elp
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/threetimess/
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/%5B?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease%5D(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease))
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/%5B?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease%5D(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease))
アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k
Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/
X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent
Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP