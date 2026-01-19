『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』PC&スマホブラウザ版がTapFunで配信開始ッ！【TapFun限定パック】登場＆無償スターのおまけ付きでお得に課金アイテムが買える！

Tapfun株式会社

Tapfun株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：片岸憲一、以下「当社」）は、株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之）の『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』（以下、本作）を、当社のクラウドゲーミングプラットフォーム「TapFun」にて、本日2026年1月19日より提供開始いたします。

『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』が「TapFun」に登場──PCや低スペックスマホでもブラウザでプレイ可能に。

本作はこれまでiOS／Android向けタイトルとして提供されてきましたが、この度のTapFunでの配信開始により、本作初となるPC（Windows／macOS）ブラウザでのプレイに対応いたします。

これにより、スマートフォンで提供されているアプリ版のプレイ体験はそのままに、OSや端末スペックの制約を受けず、ダウンロード・インストール不要の新たなゲーム環境を提供いたします。

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックを販売

TapFunでのリリースを記念して【お得なパック】がTapFun限定で販売されます。

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックI

価格：\3,000

有償スター×1,500+無償スター×300

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックII

価格：\10,000

有償スター×5,000+無償スター×1,000

上記パックの販売期間は1/31(土)まで、購入回数制限は3回となります。

また、TapFunでの通常販売アイテムについても無償スターのおまけ付きでお得にご購入いただけます。

詳細はゲーム内からご確認ください。

プレイ環境の選択肢を広げる取り組み

いますぐプレイ :https://tapfun.co.jp/p/jojo?ref=prtimes_jojo

TapFunでは、クラウドサーバー上でゲームを実行し、映像をストリーミング配信する技術を採用しています。これによりこれまで端末スペックや容量不足でプレイを断念していた方も、快適なゲームプレイが可能です。

これにより、

- ブラウザさえあれば、スマホでもPCでもあらゆる端末ですぐにプレイ可能- ダウンロード・インストール不要で、ストレージの容量不足からの解放- 端末スペックに依存しないため、低スペックなスマートフォンでもメモリ、バッテリーや発熱を気にすることなく楽しめる

といった、TapFunならではのメリットを提供します。

TapFunでのリリースを記念して『ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ』などを開催！

ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ

開催期間:1/15(木) ～ 1/31(土)23:59

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のユニットまたはサポーターが1枠確定で登場。

※アシストカードは対象外です。

アシストカードスペシャル10連ガチャ

開催期間:1/15(木) ～ 1/31(土)23:59

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のアシストカードが1枠確定で登場。

※ユニット/サポーターは対象外です。

詳細はこちら

https://jojo-oradora.com/articles/01KEXW5STZ5WW4H2DMBF8CZMYT/

【ゲーム名】ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ

【料金】基本プレイ無料（アイテム課金制）

【URL】https://tapfun.co.jp/p/jojo(https://tapfun.co.jp/p/jojo?ref=prtimes_jojo)

【配信】株式会社gumi

【権利表記】(C)A/S, JOJO A P (C)A&L/S, JOJO SC (C)L/S, JOJO DU (C)L/S, JOJO GW (C)L/S,

JOJO SO (C)gumi

●TapFun配信ページ

https://tapfun.co.jp/p/jojo(https://tapfun.co.jp/p/jojo?ref=prtimes_jojo)

●TapFun公式Xアカウント

https://x.com/Tapfun_game

●ゲーム公式サイト

https://jojo-oradora.com/

●ゲーム公式X

https://x.com/jojood_official

●ゲーム公式YouTube

https://www.youtube.com/@jojood_official

●ゲーム公式TikTok

https://www.tiktok.com/@jojood_official

Tapfun株式会社 概要

会社名：Tapfun(タップファン)株式会社

代表者：代表取締役 片岸 憲一

URL：https://tapfun.co.jp

本社所在地：東京都港区南麻布4-12-25 南麻布セントレ2階

設立：2020年9月2日

お問い合わせ先：

Mail：contact@tapfun.co.jp

Tel：03-6826-0142

Form：https://corporate.tapfun.co.jp/contact