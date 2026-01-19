【1月29日 無料ウェブセミナー】30分でわかる！短期導入×高速レスポンス　海外拠点の見える化・決算早期化を実現　グローバルクラウドERP multibookのご紹介

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、Webセミナー「30分でわかる！短期導入×高速レスポンス 海外拠点の見える化・決算早期化を実現 グローバルクラウドERP multibookのご紹介」を開催いたします。

セミナーお申し込みはこちら（無料） :https://www.multibook.jp/seminar_updates/11724/

海外拠点が増えるにつれ、拠点ごとに表計算ソフトや異なるシステムで管理が行われ、本社でのデータ集計や確認に多くの時間を要するケースが増えています。集計に工数がかかることで数字の把握が遅れ、結果として意思決定が後手に回ってしまうことも少なくありません。

また、新規立ち上げや設立直後の海外拠点では、限られた期間の中でのシステム整備が必要となり、暫定的な運用の長期化と内部統制が十分に機能しない状態に陥りがちです。



こうした課題を解決するためには、本社が各拠点の状況をリアルタイムに把握できる可視化の環境や、多言語・多通貨・各国法制度への対応といった拠点ごとの差を意識することなく、運用を統一することが可能な仕組みが必要になります。

さらに、導入や教育に過度な時間をかけることなく、短期間での利用開始を前提とした仕組みを採用することで、業務への定着を早期に図ることが可能となります。



本セミナーでは、海外拠点管理で起こりがちな課題を整理しながら、短期間でシステムを導入し、本社がリアルタイムに状況を把握できる環境をどのように構築すべきかを解説します。海外拠点管理の効率化と、統制・スピードの両立を実現したい企業様に向けた内容です。

＜開催概要＞

日時：2026年1月29日（木）15:00～15:30（日本時間）

会場：Webセミナー(Zoom) ※本セミナーは録画配信です。

費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- 海外拠点ごとにシステムや表計算ソフトなど管理体制がバラバラで、集計や確認に時間がかかっている方- 海外拠点の数字や状況を、リアルタイムで把握できていない方- 新規・立ち上げ直後の海外拠点に、短期間でシステムを導入したい方- 海外拠点の内部統制が形骸化し、運用に不安を感じている方- 海外拠点の業務・ルールを標準化したい方＜アジェンダ＞- 海外拠点で起きている課題- DX化 理想と現実- 現実的な解決アプローチ- 見える化・早期決算化の実現へ

＜登壇者紹介＞

株式会社マルチブック 執行役員／CRO

田中 良樹

大手複合機メーカーのソフトウェア営業部門を経て、グローバルERPを開発するベンチャー企業に入社。その後M&AによりSIerに入社し2022年まで在籍。 この間約20年一貫して自社開発グローバルERP事業に携わり、主に海外拠点をもつ日系企業をターゲットに営業、マーケティング、国内会計システムとの事業提携、海外SIパートナーの発掘、クラウドサービスの事業開発等に従事。

2018年より営業責任者。 2022年より当社BPO事業責任者に就任。技術経営修士(MOT)

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/