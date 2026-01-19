スポーツの“場”を実証の舞台に　広島で企業×スポーツチームの商談が進展

広島県

広島県は、県内スポーツチームが抱える「現場の課題」を起点に、全国の企業・スタートアップから解決アイデアを募り、チームとの共創を生み出すピッチイベント「ひろしまSPORTS(スポーツ)×TECH(テック)指名会議2025」を初めて開催しました。応募は計69件、提案企業は62社にのぼり、そのうち52社が県外企業（北は新潟、南は福岡まで）と、全国から多数の提案が集まりました。

現在、イベントを通じて生まれたマッチングを起点に、１０件以上の「企業×スポーツチーム」で、実証（PoC）に向けた設計や、導入に向けた協議・商談が進行しています。スポーツを「もっと楽しく、もっと持続可能に」する取組が、広島の多様な競技・チームを舞台に、具体化・実装へ向けて動き出していますので、ぜひ広く周知をお願いします。

なお、広島県では、このような県内企業・スポーツチーム等と全国の企業・スタートアップとのオープンな共創の場を設け、本県への企業誘致に取り組んでいます。

１．イベント概要

※広島ガスバドミントン部は、イベント当日は試合のため欠席。

2. 背景：スポーツの熱量を「実装」につなげる

本イベントでは、競技力向上に限らず、集客・認知・収益・スポンサー・ファンエンゲージメントなど、スポーツチームの「事業づくり」に直結するテーマを扱い、スポーツの現場課題を起点に、AIや先端技術を活用した解決提案を全国から募りました。

広島には、「たる募金」で知られるとおり、市民がスポーツチームを支え、まち全体で応援する文化があります。こうした土壌の上に、先端技術を持つ全国の企業から優れた提案を取り入れることで、広島のスポーツを「もっと面白く」、そして「持続可能」にしていく共創が生まれることを期待しています。

3. イベント後の動き：実証（PoC）設計や導入に向けた協議・商談が10件以上進行中

現在、10件以上の「企業×スポーツチーム」で、実証（PoC）設計または導入に向けた協議・商談が進行しています。記者の皆さまには、最新情報（件数、テーマ、今後の予定等）を提供することが可能です。

主な検討テーマ例

- デジタル技術を活用した観戦体験・ファン接点のアップデート- AIやNFT等を活用した収益力向上・スポンサー価値の可視化

4. コメント

5. メディア取材のご案内

記事化に必要な素材・情報をご提供します。参加企業やスポーツチーム・審査員等への取材についても、ご希望に応じて調整できますので、詳しくは県内投資促進課までお問い合わせください。

参考１：ひろしまAIサンドボックス（第2期）について

本イベントでは、AIサンドボックス部門において最高得点を獲得した株式会社Pacific(パシフィック) Meta(メタ)に対し、県が推進する「ひろしまAIサンドボックス」で、最高１億円（１／２補助）の支援を受けられる権利を授与しました。ひろしまAIサンドボックス（第２期）は現在提案を募集中で、広島を舞台にしたAIソリューション開発・実証プロジェクトの応募を受け付けています。アイデアは２月２日まで募集中です。

ひろしまAIサンドボックス：https://hiroshima-ai-sandbox.jp/

参考２：受賞企業等のイベント登壇について

本イベントに参加し広島県知事賞等を受賞した、株式会社HYTEK(ハイテク)、株式会社Pacific(パシフィック) Meta(メタ)と、ひろしまAIサンドボックス（第１期）で実証に取り組んでいる有限会社Directors(ディレクターズ)が登壇する本県主催イベントを、1月28日（水）に東京都内で開催します。（取材可能）

