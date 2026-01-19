【ハイアット リージェンシー 横浜】バレンタインチョコレート 2026

株式会社ケン・ホテルマネジメント横浜山下町

ハイアット リージェンシー 横浜 / Hyatt Regency Yokohama（総支配人：齋藤孝司、所在地：神奈川県横浜市中区山下町280-2）は、2026年1月20日（火）より「バレンタインチョコレート2026」のご予約を開始いたします。極上でなめらかなくちどけと華やかなフレーバーが魅力のオリジナルチョコレートを5種類ご用意いたしました。チョコレートは全てフランス産ヴァローナ社のクーベルチュールを使用し、食感や香り、その余韻に至るまでをこだわり、素材との相性を見極めた奥深い味わいの逸品に仕上げております。

キャラメル・サレ

口に入れた瞬間、とろりとあふれるキャラメルに岩塩のアクセントを加えたミルクチョコレート。岩塩の心地よい粒感が舌の上で

広がり、キャラメルの濃厚な甘さを一層引き立てます。

ひときわ目を引く“羅針盤“のデザインは、港町・横浜をイメージした象徴的なひと粒です。

オレンジセーデル

型を使用せずに仕上げたオレンジと紅茶の二層仕立てのチョコレート。それぞれ5ｍｍ幅で丁寧に重ねた上層には、ノーベル賞授賞式の晩餐会でも供される「セーデルブレンドティー」を贅沢に使用

しました。バラを思わせる優雅な香りが広がるガナッシュに、下層のオレンジが穏やかな酸味を添え、なめらかな口どけに。

仕上げに添えた自家製オレンジピールのほろ苦さが味わいに奥行きをもたらす、香りにもこだわり抜いたひと粒です。

フランボワーズ・フィグ

深みのある赤色が印象的なダークチョコレート。

爽やかな酸味のラズベリーとヴァローナ社のマンジャリを合わせたガナッシュの上に、「ポルトガルの宝石」と称されるポートワインに漬け込んだ白イチジクのコンフィを忍ばせました。

ラズベリーの華やかな酸味とイチジクの凝縮した甘み、ダーク

チョコレートの力強いカカオ感が幾層にも重なり合う、奥行きの

ある味わいをお楽しみいただけます。

グラッパ

お酒の存在感を存分に楽しめる、最もビターなダークチョコレート。カカオ分の高い「タイノリ」を使用し、カカオ本来の風味を

引き出しました。力強く骨格のある味わいが特徴のイタリア産

グラッパを合わせることで、アルコールのニュアンスが感じられる大人のひと粒に。アクセントとして貴腐ワインに漬け込んだドライレーズンを加え、グラッパと高カカオの苦味に果実の奥深い甘みが寄り添うチョコレートに仕上げました。

ピスタチオ

ペストリーシェフ生野のスペシャリティケーキ「シシリアン」を

チョコレートで表現したひと粒。鮮やかなグリーンのガナッシュには最高級シシリー産のピスタチオを使用し、なめらかな口どけと

優しい甘さを楽しめる仕上がりに。中にはクランチ食感のロイヤルティーヌを忍ばせ、食感のアクセントとともに複層感を演出。

ピスタチオの豊かな香りを堪能できる贅沢な味わいです。

◇価 格 ：\2,500

◇販売数 ：限定180個

◇予約受付：2026年1月20日 (火) ～

◇受取期間：2026年2月10日 (火) ～ 14日(土)

※ご予約はオンラインのみとなり、予約時の事前決済となります。

※本商品は販売数に達し次第、予約受付を終了いたします。

予約数が販売数に達しない場合には、上記受取期間中、店頭にて販売いたします。

※記載の価格には消費税が含まれております。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

店舗情報：MARKET（マーケット）

神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1階

営業時間 10：00 ～ 18：00

電話番号 レストラン予約 045 222 0121 （10:00～18:30）

URL https://hyattregencyyokohama.jp/jp/(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/)

ハイアット リージェンシー 横浜について

ハイアット リージェンシー 横浜は、横浜エリア初のハイアットブランドホテルとして2020年5月に開業いたしました。横浜港を眼下に望む地上21階建ての建物には、18のスイートルームを含む315室の客室、個性豊かなレストランやバー＆ラウンジ、多様な用途に使用できる宴会場や約 22,000個のスワロフスキー(R)・クリスタルをちりばめたチャペルなどを備えます。山下公園や中華街から徒歩圏内、 また都内や空港からもアクセスのよい立地で、レジャーにもビジネスにもご利用いただけます。

開港時代のクラシック建築と現代のモダン建築が調和した山下町で、大人が落ち着いて過ごせるホテルとして皆様をお迎えいたします。ハイアット リージェンシー 横浜に関する最新情報は hyattregencyyokohama.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/hndry-hyatt-regency-yokohama?src=agn_oth_corp_sem_mrm_apac_sb_franchise_hndry_room_jp_google_brand_jpn_rsa_010&gclid=CjwKCAjw-vmkBhBMEiwAlrMeF6v8ZlMcEvYZ5ftfMP5Wm7I6teY_uJNxerv4DKCuslXwNAq11dMcixoCryEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) または hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/) をご確認ください。Facebook、Instagramで、 @hyattregencyyokohama をフォローしてください。ハッシュタグ「#hyattregencyyokohama」「#ハイアットリージェンシー横浜」を付けた投稿もお待ちしています。

