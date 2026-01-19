次世代を担う高校生がSDGsを学び、サステナブルな社会の実現を目指す

株式会社Sinc▲第5回SB Student Ambassador 全国大会の様子

株式会社 Sinc(https://www.sri-sinc.jp/)（代表取締役社長 兼 CEO 田中 信康） は、2月に主催する「サステナブル・ブランド国際会議2026 東京・丸の内(https://sb-tokyo.com/2026/)（以下、「SB ‘26 東京・丸の内」）」において、次世代を担う高校生とサステナブルな社会の実現に向けて共創する育成プログラム「第6回 SB Student Ambassador 全国大会」を開催いたします。

なお、同プログラムの開催にあたり、秋季に開催したブロック大会出場校から63校の応募があり、

厳正な動画選考からご招待する10校の高校を決定いたしました。

特設サイト：https://sb-tokyo.com/2026/program/next-generation/student-ambassador/



招待が決定した10校の生徒には、2026年2月18日（水）・19日（木）の2日間にわたる「SB ‘26 東京・丸の内」のプログラムを通して、国内外の企業・団体による最新のサステナビリティへの取り組みに関する知見を深めてもらうと同時に、高校生の価値観や社会に求めるものを企業や社会に向けて発信できる場を提供いたします。

■招待決定高校と各学校の動画テーマ（ブロック順）

【北海道ブロック代表】 帯広大谷高等学校（北海道帯広市）

宇宙産業と地域連携～十勝×宇宙：多角的な産業のネットワーク～

https://youtu.be/dz7wZwJz8j8?si=bxTRVNS-O17eDtmk

【東北ブロック代表】 青森県立三本木高等学校（青森県十和田市）

未来へ GO!BOU! 地域活性化のための地域ブランドの提案

https://youtu.be/s3UMlIufmw4?si=dnXhsh2QYNxOAO5T

【東日本ブロック代表】 文化学園大学杉並高等学校（東京都杉並区）

SOLIA～外と中をつなげる新たな中間領域～

https://youtu.be/MO4RoI_TZyE?si=3vc6y19-dhdFMvzC

【東海ブロック代表】 名古屋市立名古屋商業高等学校（愛知県名古屋市）

「未利用魚を活用して持続可能な社会を実現しよう」

https://youtu.be/PpC24jTZhRY?si=dLgiFZkHeb8c4m1Z

【北陸ブロック代表】 富山国際大学付属高等学校 （富山県富山市）

残すに値する未来は何か「いつか帰る場所」である砺波市の田園風景を守る

https://youtu.be/xIsEolpgW2I?si=b1qz5mvu8MMdyi29

【西日本ブロック代表】 賢明女子学院高等学校、淳心学院高等学校 合同チーム（兵庫県姫路市）

「ICタグ自販機循環システム」×「日本人の倫理観」

https://youtu.be/bHJH6-LD73M?si=UOhO38e9wzpuRD_N

【中国ブロック代表】 修道高等学校（広島県広島市）

中国地方の魅力を全国に（郷土料理を保存食に）

https://youtu.be/P_SRYh71Crc?si=STXz6jf308xKJ8l3

【四国ブロック代表】 高知県立高知国際高等学校（高知県高知市）

私達が提案する新たな産業

https://youtu.be/puL_6-Evm6E?si=JAPAcVEvoPj7BxsF

【九州ブロック代表】 九州学院高等学校（熊本県熊本市）

九州の副産物循環から生まれる地域食産業の持続可能性

https://youtu.be/idHCzBjfjhI?si=HS9JdsjeV2emPB0G

【開催概要】

サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内

プログラム名：第 6 回 SB Student Ambassador 全国大会

開催日時：2026 年 2 月 18 日（水）・19 日（木）

成果発表会 【Day1】SA-1（2 月 18 日 13:45～16:45）

開催場所：東京国際フォーラム

参加人数：全国の高校 10 校から生徒 36 名、教員 10 名（予定）

主催：株式会社 Sinc

共催：Sustainable Brands, PBC.（本社：米国）

協賛：株式会社日本旅行

1. 開催の背景

2030 年までに、ミレニアル世代や Z 世代が労働及び購買層の圧倒的多数を占めるようになる中、社会は彼らの優先順位や多様化する価値観に耳を傾け、対応していく必要があります。また、内閣府が提唱するSociety5.0 時代を生き抜くためには、自ら課題を発見し解決手法を模索する、探究的な活動を通じて身につく能力・資質が重要とされ、世界に新たな価値を生み出す人材の輩出と、それを実現する教育・人材育成システムの実現が求められています。

2. 高校生参加の目的

次世代を担う未来のリーダーである高校生に、最新のサステナビリティへの取り組みに対して知見を深めていただくと同時に、高校生が持つ価値観や社会に求めるものを共有し、サステナブルな社会の実現へ向けて共創していく機会とします。

3. 応募要領および選考方法

■応募方法：各ブロック大会で得た知見やこれまでの経験を活かし、大会テーマに基づき動画を提出。

■応募期間：各ブロック大会終了後の約 1か月後に設定

（https://www.sbsa26.com/entrysheet）

■選考方法： Sustainable Brands Japan（株式会社 Sinc）、Student Ambassador 全国大会事務局（日本旅行）からなる審査委員会を設置し、１.サステナビリティへの理解度 ２.洞察力 ３.提案力の3つの審査基準に加え、提案内容の持続可能性や感化力などの面から総合的に評価しました。

(参考) 第6回 SB Student Ambassador ブロック大会について

選考に先駆けて、事前学習の場として、「SB Student Ambassadorブロック大会」を全国9地域で実施し、合計226 校 1,622 名の皆様にご参加いただきました。

＜実施会場＞

全国の高校生にSDGsについて学ぶ機会を提供することを目指し、全国ブロックの東日本（東京）、西日本（大阪）と地域ブロック（北海道、東北、東海、北陸、中国、四国、九州）をあわせて9か所で実施いたしました。

SDGsに関連した最先端の活動に取り組むオピニオンリーダーたちによる「サステナビリティ実践講義」でサステナビリティを学んでいただいたほか、実際にサステナビリティ先進企業、自治体で活躍する方たちの講演をテーマ別に聴講した上で、サステナブルな社会の実現に向けて、何ができるのかをディスカッションするワークショップを行いました。

＜開催レポート＞

【全国ブロック東日本・西日本大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1306549/

【北海道ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1306480/

【東北ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1305377/

【北陸ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1306231/

【東海ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1305958/

【中国ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1306513/

【四国ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1306131/

【九州ブロック大会】 https://www.sustainablebrands.jp/news/1305738/

サステナブル・ブランドとは

2006年に米国で誕生したサステナブル・ブランド（SB）は、未来に選ばれるブランドであるために挑戦を続けるブランド・イノベーターが集う世界有数のグローバル・コミュニティです。

SBが創設以来目指しているのは、社会的・環境的課題を「ブランド・イノベーション」「価値創造」「ポジティブ・インパクト」を生み出すための重要な原動力と捉え、ビジネスリーダーやビジネスパーソンにきっかけを与え、世界を変えていくことです。

日本では本活動をサステナブル・ブランド ジャパンとして株式会社Sincが推進しています。

株式会社Sincについて

株式会社Sincは、サンメッセ株式会社（本社：岐阜県大垣市、東証スタンダード市場上場）内のサンメッセ総合研究所が分離・独立し、2024年8月に設立されました。サステナビリティ経営を中核とした調査研究と情報発信を通じて、企業価値向上を支援するパートナーとして活動しています。サステナブル・ブランド ジャパンの主催者として、日本におけるSBの展開を担っています。



代表者：代表取締役兼 CEO 田中 信康

本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMOEX日本橋茅場町 314

設立：2024年8月

＜公式サイト＞

https://sri-sinc.jp/