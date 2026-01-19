【試合結果】関西サッカーリーグDivision 2へ昇格決定！大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsaka City SC、入替戦で勝利！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

Osaka City SCは、1月17日（土）に行われた「関西サッカーリーグ入替戦2025」においてSt.Andrew‘s F.Cと対戦し、2-1で勝利。関西サッカーリーグDivision 2への昇格が決定しました。

■試合概要

大会名：関西サッカーリーグ入替戦2025

対戦：Osaka City SC 2-1 St.Andrew‘s F.C

日時：2026年1月17日（土）13:00キックオフ

会場：万博記念競技場

■結果概要

■スターティングメンバー

引き分けもしくは敗戦で残留が決定する本試合。前半は0-1で先制され苦しいスタートとなりましたが、後半でも攻めの姿勢は崩さずに開始3分で同点に追いつきました。その後も果敢にシュートを打ち、後半18分に追加点で逆転。そのまま試合は終了し、2-1の逆転勝利となりました。

<得点者>

野勢日向太（背番号9）・酒井力也（背番号34）

■Osaka City SC 代表・山地コメント

無事に昇格を決めることができました。

負けることが許されなかった今回の試合、私たちだけではなく、応援してくださる皆様が「このチームなら勝てる」と信じてくださった結果が今回の勝利、そして昇格に繋がったと強く感じています。まさに、“クラブ一丸”となり掴み取った勝利です。

今シーズンを支え、見守ってくださった皆さま本当にありがとうございました。

しかし、今回の昇格も通過点に過ぎません。来年は関西1部、そして3年後にはJリーグ参入という挑戦は続きます。

さらに険しい道のりになると思いますが、これからも応援してくださる皆様とともに、大阪から日本中を熱くするクラブへと成長していきます。

■Osaka City SC 伊藤監督コメント

皆さん「おめでとうございます」。

選手たちはもちろん、応援をしてくださる皆さまがいなければ、ここまでくることはできませんでした。スポンサーの皆さま、サポーターの皆さまの存在がとても大きいです。

僕は選手のプレーを見て指導することはできるかもしれません。ただ、見えないところまで支えてくださっているのは紛れもなく皆さまです。

だからこそ、「ありがとうございます」の気持ちだけではなく、今日まで支えてくださった皆さま全員に「おめでとうございます」という言葉を送りたいと思います。

戦いはここで終わりではありません。

来シーズンは関西2部という、さらにレベルアップしたリーグで勝ち抜かなければいけません。厳しい戦いになるでしょう。

しかし、今日なんとしてでも勝つために体を張り戦い抜いた選手、見守って声援を送ってくださった皆さまの姿を忘れることなく、挑んでいきたいと思います。

引き続き応援をよろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/