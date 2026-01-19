韓国発コスメブランド「too cool for school」／マットなのに乾燥しない！すべすべに仕上がる新感覚のベルベットリップ「スウェイリップベルベット」日本オフライン店舗に初上陸

TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD

韓国発のコスメブランド「too cool for school（トゥークールフォースクール）」は、マットなのに乾燥しない新感覚リップ「スウェイリップベルベット」を2026年1月20日（火）より、バラエティショップで販売を開始します。また、オンラインではQoo10にて購入可能です。

「スウェイリップベルベット」は、なめらかに唇へフィットするベルベットのようなマットテクスチャーと、高い発色力を兼ね備えたリップアイテムです。軽やかな付け心地ながらも密着感があり、乾燥を感じにくい処方で、美しい仕上がりを長時間キープします。その使用感と仕上がりの完成度の高さが評価され、韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「オリーブヤング」のリップカテゴリーにおいて人気ランキング1位※を獲得。韓国国内でも支持を集めてきた本商品が、今回日本でのオフライン展開が決定しました。

※「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準

▶Q10公式商品ページ：https://m.qoo10.jp/g/1162860114(https://m.qoo10.jp/g/1162860114)

■商品特長

＜POINT＞

・マットなのに乾燥しない新感覚ベルベット

べたつくオイル感のないやわらかなマットテクスチャーで乾燥を感じさせず、すべすべとしたなめらかな仕上がりです。

・乱れにくい高密着カラー×プライミング

唇にやさしくなじんだカラーがしっかり密着し、時間が経ってもムラになりにくい仕上がりに。縦ジワを自然に整えます。

・オーバーブラーリングアプリケーター

オーバーリップの演出がしやすいアプリケーターを採用。簡単に唇の輪郭を整え、自然なボリューム感をプラスできます。

■商品詳細

デイリーに使いやすいヌードベージュやローズ系を中心に全8色を展開します。

#01 ヌードベージュ

#02 ナッティーピンク

#03 べべサーモン

#04 バニーフラッシュ

#05 ロージーオート

#07 ミューティッドチェリー

#08 ロゼブリーズ

#11 ロースティングフィグ

■商品概要

マットなのに乾燥しない、新感覚ベルベットリップ

「スウェイリップベルベット」

・価格：1,738円（税込）

・内容量：3.3g

・販売カラー：#01/#02/#03/#04/#05/#07/#08 /#11

too cool for school

ジャンルやコンセプトに捉われない、ビンテージバイブアートコスメブランド

too cool for schoolは、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブアートコスメブランドです。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を最大限発揮する、自由なメイクを提案します。現在、韓国内の総合オフラインストアは1,328店舗（ロード/免税/ h&b含め）を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開しています。韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開しています。

・Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/toocoolforschool

・日本公式Instagram：https://www.instagram.com/toocoolforschool_official_jp/