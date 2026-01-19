「なぜ電気ができる？」日本技術士会が小中学生に贈る出前授業！「水力発電」を通して学ぶ理科の楽しさと科学の力。日本技術士会が開催

公益社団法人日本技術士会

21の専門技術分野をもつ、日本技術士会が、科学技術をわかりやすく、体験しながら感じる理科実験教室イベントを全国各地で開催。今回は、日本技術士会中部本部主催の第4回理科実験授業研究会が日本技術士会中部本部会議室（花車ビル北館6F、地下鉄国際センター駅下車徒歩3分）で2026年1月25日に開催される。参加費無料。

過去の理科実験教室の様子

●今回は、水力発電のテーマで開催

大人も子供も、科学技術の「なぜ」に興味を持つことをきっかけとして、こどもたちが科学実験教室で体験するなか、大人のかたにも、とことん掘り下げ、原理や理由が知りたくなったら、専門の技術士が分かるまでとことん解説します。

大人も、子供たちも、「ほー」「なるほど」「へー」「そうなんだ」を連発する納得の1日を体験してもらう。

科学技術への興味は一瞬のきっかけから。難しいではなく、全国で科学技術の興味をもつ、子供たちを見つけ出す活動をする。

今回は、

・川の流れについて、上流下流での流れ方について説明

・電気について模型を使用した発電の基礎の解説

・小さな模型の水車を用いた発電の紹介

・自転車のホイールを使用した水車の発電の様子の解説

これらを通じて川の流れの力の理解や発電の基礎の理解が深まり、理科が楽しくなるようになってもらえればとの思いで開催します。

●開催案内URL

こちら(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fchubu-ipej.sakura.ne.jp%2Fsblo_files%2Fchubu-ipej-notice%2Fimage%2Frikajikkenjugyokenkyukai125.doc&wdOrigin=BROWSELINK)になります。

本開催以外にも、全国各地にいる技術士が、多数の「理科実験教室」を開催しています

●過去の開催概要

第一回 令和7年4月27日(日)開催 火山の神秘を探ろう！～自然と防災を学ぶ旅～

第二回 令和7年7月27日(日)開催 熱って何？ 熱の伝わり方

第三回 令和7年10月19日(日)開催 生成AIってどんな感じ。調べて使ってみた！

●公益社団法人 日本技術士会

21分野の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術の一部を陰で支えています。