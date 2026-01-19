病院・クリニックなど医療施設のプライバシーに配慮した「簡易遮音引戸」を新発売

パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、遮音性能が求められる病院やクリニックなどの診察室に適した「簡易遮音引戸」を2026年4月1日から受注開始（※1）します。

■背景

近年、個人情報やプライバシー保護の重要性はますます高まっており、特に病院やクリニックなどの医療現場では、診察室やカウンセリング室における患者との会話が外部に漏れない、安心できる環境づくりが求められています。こうした取り組みは、患者が不安なく相談できる空間を提供することで信頼関係を築き、医療機関の信頼性を高めるうえで欠かせない要素です。

また、近年は木質デザインの需要が拡大し、公共建築物のみならず、オフィス、商業施設、そして医療機関においても、木の温もりを取り入れた空間づくりが注目されています。これらの背景を受け、デザイン性と機能性を両立し、遮音性能を備えた建具やドアへの需要が高まっています。このたび、こうしたニーズに応えるべく、「簡易遮音引戸」を新たにラインアップします。

当社は『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続性のある豊かな社会をつくっていきます。

製品紹介ページはこちら

https://sumai.panasonic.jp/interior/new/#door_storeorder

■特長

1. 一般的な話し声がささやき声程度に低減する遮音性能（T-1等級）（※2）を確保

病院の診察室や個室など､音漏れが気になる場所でも、一般的な話し声をささやき声程度に低減できる遮音性能（T-1等級）（※2）を確保しています。遮音構造として、扉を閉めると引戸上部には隙間をふさぐ「上部シャッター」、引戸下部には床面との隙間をふさぐ「下部シャッター」があり、戸先・戸尻部分の隙間には「パッキン」を施しています。また、引戸本体には芯材を増やして質量を高め、吸音材を充填することで遮音性を強化しています。

左：遮音による低減イメージ、右：遮音性能（当社実験値）（※3）遮音構造詳細

2. 幅広いラインアップ（納まり、サイズ、色柄、不燃面材）に対応

簡易遮音引戸の納まりは、枠納まりの片引きと戸袋引込み、アウトセット納まりの片引きに対応しています。開閉機構は、ゆっくりと閉まるソフトクローズ機構と、扉が自動で閉まる自閉機構の2種類に対応します。扉のデザインはPA型、SB型、SC型の3種類です。

色柄はインテリア建材ベリティスと同じ全17柄と、不燃面材対応柄11柄に対応。空間の雰囲気や用途に合わせて、幅広いインテリア提案が可能です。

左：納まり別 サイズ対応範囲、右：扉デザイン（3種類）色柄ラインアップ

■幅広上吊り引戸 自閉機構天井埋め込み納まり対応 を発売（2026年4月1日受注開始）

自閉機構の幅広上吊り引戸を、意匠性を考慮した天井埋め込み納まりに対応します。（※5）

意匠性にこだわりのあるクリニックや商業施設などでの設置に適しています。

※1 個別件名特注となります。

※2 JIS A 4702「ドアセット」およびJIS A 1416「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」に基づいた音響透過損失の当社実験値。各中心周波数帯域において全て遮音等級線以上。ただし、遮音等級線に満たない場合でも、満たない値の合計が3 dB以下の場合、その遮音等級とする。実際の現場では構造や環境等の条件により性能は異なるが、実際の空間による音の吸収を踏まえると25 dB程度の遮音性能が見込めると想定。

※3【試験条件】片引き（枠納まり）、サイズ：UW1,871 x UH2,035 x 枠見込155（面積3.807平方メートル）、控え壁は当社控え壁ユニット（MJE1N37）にて施工。グラフの数値は保証値ではありません。

※4 サイズは引き残し100 mmの場合の寸法。引き残しは、80 mm・120 mmに変更可能。

※5 個別件名特注となります。

※6 戸先側ソフトクローズ付にも対応可。

