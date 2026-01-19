富樫勇樹選手が履く、春夏の新色。CONVERSEのハンズフリーシューズ「DAYSTAR SLIT SLIDE」に2026モデルが登場

コンバースジャパン株式会社

コンバースより、手を使わずに脱ぎ履きができるハンズフリーシューズ「スリットスライド」シリーズから2026年春夏シーズンの新色が登場。現在、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび全国の一部取扱店舗にて発売中です。

SLIT SLIDE特設ページはこちら(https://converse.co.jp/pages/slitslide)



2025年に登場した、コンバースのハンズフリーシューズ「スリットスライド」。手を使わずにさっと脱ぎ履きできる利便性と快適な履き心地で、デイリーからアクティブなシーンまで幅広く支持を集めてきました。

「スリットスライド」は、かかと部分に切れ目を入れたブランド独自の成型カウンターを採用。靴を履く際には、後方へ傾斜した上端部分のデザインによって、手を使わずにスムーズな着用が可能です。着用時には上端部分が元に戻る設計となっており、かかとを安定的にサポートします。ミッドソールにはランニングシューズと同様の形状を採用し、空洞を設けることで、自然でスムーズな足運びを実現。通気性とクッション性に優れたカップインソールにより、長時間の着用でも快適な履き心地をキープします。デイリーにはもちろん、ウォーキングなどの軽いアクティブシーンにも活躍します。



今シーズンの「DAYSTAR SLIT SLIDE」は、春夏らしい爽やかな印象の「ブルー」と、ホワイトをベースにネイビーとレッドを効かせた「ホワイト／ネイビー／レッド」の2カラーを展開。軽やかな配色で、春夏のスタイリングに取り入れやすく、スポーツから日常のさまざまなシーンまで幅広くフィットします。

また、ブランドアンバサダーである富樫勇樹選手が着用するビジュアルも展開。「スリットスライド」は、アスリートのライフスタイルにも寄り添う、スポーツと日常をシームレスにつなぐ一足です。





「DAYSTAR SLIT SLIDE」2026春夏シーズンの新色モデルは、現在発売中。CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび全国の一部取扱店舗にてお求めいただけます。

※店舗により取扱商品が一部異なります。

＜商品詳細＞

■DAYSTAR SLIT SLIDE（デイスター スリットスライド）



★2026春夏シーズン NEWCOLOR

ブルー（33600210）ホワイト/ネイビー/レッド（33600211）

商品価格：8,250円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：ブルー（33600210）、ホワイト/ネイビー/レッド（3600211）

サイズ展開：23.0～29.0cm（0.5cm刻み）

★定番COLOR

ホワイト（33600150）ブラック/ホワイト（33600151）ブラックモノクローム（33600152）

商品価格：8,250円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：ホワイト（33600150）、ブラック/ホワイト（33600151）、ブラックモノクローム（33600152）

サイズ展開：23.0～29.0cm（0.5cm刻み）

■富樫勇樹（トガシ ユウキ）選手 プロフィール

新潟県出身のバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。小学生よりミニバスケットボールを始めて以来、各世代での日本代表経験や海外でのプレー、そしてBリーグなど数々の舞台の第一線で活躍。また昨今のパリ2024オリンピックでは、日本代表のキャプテンとしてチームを牽引。圧倒的なスピードと高い技術力を持った唯一無二のプレースタイルを武器に、日本バスケットボール界をリードし続ける。

2024年8月より、コンバースジャパンのブランドアンバサダーに就任。

■CONVERSE SPORTS / コンバーススポーツ

ブランドの起源となるスポーツカテゴリーに改めて着目。既存の枠に捕らわれない「Sports & Lifestyle Brand」として、スポーツマーケットに新たなムーブメントを起こすべく、2024年より本格始動。現在は、ブランドのコアとなる「CONVERSE BASKETBALL」を皮切りに、「CONVERSE RUNNING」「CONVERSE SPORTSWEAR」等のカテゴリーを展開している。

公式Instagram：https://www.instagram.com/converse_sports_jp/

■CONVERSE / コンバース

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。 HP：https://converse.co.jp/

