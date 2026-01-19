アゴダとWWF、自然保護パートナーシップを拡大 「Eco Deals」プログラム第5弾を始動5年間の新たな協定を締結

Agoda International Japan 株式会社アゴダ シニア・バイス・プレジデント サプライ担当のアンドリュー・スミス氏（左）、WWFシンガポール 会長の謝富華（シエ・フー・ファ）氏（右）

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）と世界自然保護基金（WWF）は、アジアにおける自然保護と持続可能な観光の推進を目的とした「Eco Deals（エコ・ディールズ）」プログラムの第5弾を開始しました。本プログラムは、両者のパートナーシップ5周年を記念するものであり、同時に今後5年間にわたる新たな包括協定（MoU）の締結を発表するものです。

2026年版の「Eco Deals」では、過去最大規模となる総額150万米ドルの支援を通じて、アジア10市場における自然保護活動を引き続き支援します。今回の新たな5年間のMoU締結により、アゴダとWWFは、自然保護の推進、旅行者の意識向上、そして持続可能な観光に向けた業界全体の取り組み強化を、より一層加速させていきます。

本プログラムは2026年1月19日に開始し、5周年を記念した第1弾キャンペーンとして、対象宿泊施設で最大20％オフとなる1カ月間の特別プロモーションを実施します。その後は、12月18日まで最大15％オフの通年プログラムとして継続されます。旅行者は、アゴダの各プラットフォーム上で専用ページや識別表示を通じて、Eco Deals参加施設を簡単に見つけることができます。 従来同様、Eco Deals対象施設での予約1件につき1米ドルが、WWFの自然保護活動に寄付されます。

Eco Dealsは、アジア各地の宿泊施設パートナーが、地域の自然環境や生物多様性の保護に貢献できる仕組みを提供しています。2025年には参加施設数が約1万軒近くまで拡大し、プログラムは着実に成長を続けました。2022年の開始以来、累計289万米ドルが自然保護プロジェクトに寄付され、マレーシアにおけるマレートラの保護、タイでのアジアゾウの保全、フィリピンでのジンベエザメの保護などに活用されています。これらの取り組みは、2030年までに地球上の陸域・海域の30％を保全することを目指す「昆明・モントリオール生物多様性枠組（30by30）」の目標達成にも寄与しています。

Eco Deals参加施設には、自然保護への取り組みを示す「Eco Dealsバッジ」が付与されます。さらに、バナー広告、顧客向けコミュニケーション、ソーシャルメディア、アプリ内での特集表示など、アゴダの各種マーケティング施策による支援も提供されます。プログラム終了後には、参加施設に対し、取り組みを称える認定証が授与されます。

―――――――

アンドリュー・スミス（Agoda シニア・バイス・プレジデント サプライ担当）コメント

旧正月は、特に『午年』において、冒険と発見を象徴する特別な時期です。アジアで最も旅行需要が高まるこのタイミングにおいて、定番の人気都市と新しい体験の両方が選ばれているのを見るのは非常に興味深いですね。活気あふれる東京の街並みから、都市のエネルギーに満ちたシンガポールまで、アゴダは旅行者の皆さまが最高のディールとともに、忘れられない旧正月の思い出を作るお手伝いをします。

―――――――

謝 富華（WWFシンガポール 会長）コメント

自然は驚きと恵みをもたらす存在であり、地域社会と野生生物にとって欠かせない生命線です。Eco Dealsは、観光業が自然にポジティブな影響を与えながら、旅行者や目的地に価値を創出できることを示しています。本パートナーシップは、地域ごとの保全課題とアジア全体の連携を結びつけ、現在そして未来の世代のために自然を守る重要な役割を果たしています。

―――――――

アゴダは、WWFとともに、今後も責任ある旅行と自然保護を支援する取り組みを推進していきます。本年度のEco Dealsプログラムへの参加を通じて、宿泊施設パートナーの皆さまがアジア各地の自然保護活動に貢献されることを期待しています。



詳細は www.agoda.com/ecodeals をご覧ください。

--終了-

アゴダ(R)について

デジタル旅行プラットフォームであるアゴダでは、世界中600万軒以上のホテルやバケーションレンタルに加え、航空券やアクティビティなどの様々な旅行商品をお得な料金でご提供し、世界をおトクに旅するお手伝いをしています。アゴダのウェブサイトAgoda.comおよびモバイルアプリが39ヶ国語でご利用いただける他、カスタマーサポートは年中無休・24時間体制でご対応しています。

Booking Holdings（Nasdaq: BKNG）傘下の企業であるアゴダは、シンガポールの本社を中心に世界27ヶ所の拠点で7,000名以上のスタッフによって運営されており、日々、業界屈指のテクノロジーを駆使して、より便利な旅行予約サービスの開発・提供に尽力しています。

ウェブサイト：https://www.agoda.com/

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp