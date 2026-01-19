2026年2月4日(水)より【ぷよぷよ 35周年記念 POP UP STORE】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月4日(水)より【ぷよぷよ 35周年記念 POP UP STORE】を開催致します。

『ぷよぷよ』35周年を記念したPOP UP STOREの開催が決定！

■イベント概要

- 横浜【会期】2026年2月4日(水)～2月28日(土)【場所】マルイシティ横浜 B1F カレンダリウム- 大阪梅田【会期】2026年2月7日(土) ～ 3月15日(日)【場所】キデイランド大阪梅田店- 新宿【会期】2026年3月5日(木) ～ 3月22日(日)【場所】Annivroad by Bushiroad Creative Store（アニバロード）（新宿マルイ アネックス 2F）

■商品情報

ぷよぷよ トレーディングミニアクリルスタンド

価格：880円 (税込)

ぷよぷよ トレーディングしかくい缶マグネット

価格：660円 (税込)

ぷよぷよ 3連アクリルキーホルダー

価格：各1,320円 (税込)

ぷよぷよ ステッカーセット

価格：1,650円 (税込)

ぷよぷよ クリアファイル

価格：660円 (税込)

ぷよぷよ コットンマルシェバッグ

価格：1,980円 (税込)

ぷよぷよ パーカー

価格：各8,800円 (税込)

ぷよぷよ Tシャツ

価格：4,400円 (税込)

ぷよぷよ ぷくぷくTシャツ

価格：4,400円 (税込)

ぷよぷよ トレーディングおてだま

価格：1,320円 (税込)

ぷよぷよ 洗濯ネット

価格：各2,200円 (税込)

ぷよぷよ シャカシャカアクリルスタンド

価格：3,300円 (税込)

ぷよぷよ トレーディングロングアクリルカード

価格：660円 (税込)

ぷよぷよ PUYOPUYO CANDY

価格：1,620円 (税込)

■お買い上げ特典

【特典】ポストカード（全7種）

期間中、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【ポストカード（全7種）】をランダムで1枚差し上げます。

※無くなり次第終了致します

記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。

(C)SEGA