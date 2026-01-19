＜ 福岡銀行アプリ・熊本銀行アプリ・十八親和銀行アプリ ＞varyサービス関連機能追加のお知らせ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、「福岡銀行アプリ」「熊本銀行アプリ」「十八親和銀行アプリ」において、本日、機能追加を実施しましたのでお知らせします。 今回の機能追加では、同日からFFGが提供する新金融サービス「vary(バリー)」のリリースに合わせ、バリープログラムおよびバリーカードの関連機能を追加、また、各種画面の刷新等をおこないました。アプリを通じてvaryの提供価値である“お得さ”と“便利さ”をお客さまにお届けするとともに、今後も更なるサービス向上に努めてまいります。

機能追加の概要

１.〈バリープログラム〉適用コースの確認

２.〈バリーカード〉お申込み、利用状況（利用額・還元率・対象店）の確認

３.各種画面の刷新ほか

- アップデート後のアプリを開くだけで、お取引状況に応じて特典がアップする新金融サービス：バリープログラムの適用が開始されます。- 現在のご自身の適用コースはもちろん、コンビニATMや他行宛振込の手数料無料回数などの特典、コースのステップアップに必要な取引などがカンタンに確認できます。- ポイントアップ対象店でのご利用で最大20％のポイントが貯まるバリーカード（年会費永年無料のクレジットカード）のお申込みはアプリからたったの3分で完了します。- カード到着後、Vpass（カード会員専用の無料WEBサービス）連携すると、カードの利用金額や明細のご確認ができます。- 利用状況（利用明細・還元率・対象店）の確認や、貯まったmyCoin(ポイント)の確認ができます。

お客さまの声をもとに、より直感的で使いやすい操作性を実現するため、ホーム画面およびメニュー画面のデザインを刷新しました。

- ホーム画面- メニュー画面



会員制プログラムとクレジットカードを組み合わせた「お得」で「便利」な新金融サービス『vary（バリー）』の開始について <(株)ふくおかフィナンシャルグループ 1月16日（金）ニュースリリース>

https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2026/20260116-1_release.pdf (https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2026/20260116-1_release.pdf)

ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久