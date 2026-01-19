【CE LA VI TOKYO】天空のテラスに「SKY-HIGH KOTATSU」が誕生！ 絶景とぬくもりを愉しむ、期間限定のシーズナル空間

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、18階CE LA VI RESTAURANT & SKY BARにて「SKY-HIGH KOTATSU」を開始いたしました。

都心を一望する開放的なロケーションに、日本の冬の風物詩である「こたつ」を大胆に配し、非日常感と心地よさが共存する空間を演出します。赤を基調としたCE LA VI らしい設えが、天空のテラスに洗練されたアクセントを添え、印象的なシーンを創出。4席中2席は天蓋付きのこたつ席となっており、よりプライベートで特別感のあるひとときをお楽しみいただけます。

靴を履いたまま利用できる仕様のため、テラスの開放感はそのままに、こたつならではのぬくもりを気軽に楽しめるのも魅力です。

本空間で楽しめるシーズナルプランとしてご用意するのが、牡蠣料理とモエ・エ・シャンドンのフリーフローを組み合わせた「KOTATSU DE 牡蠣シャン」。

蒸すことで旨みを引き出した牡蠣を主役に、前菜からメイン、〆に至るまで、多彩なアプローチで牡蠣の魅力を堪能できる構成となっています。

モエ・エ・シャンドンの華やかな泡立ちが料理と美しく調和し、冬の食体験に上質な余韻を添えます。

また、SKY-HIGH KOTATSUはお席のみでのご利用も可能。

レストランのメニューを自由に選びながら、思い思いのスタイルでお過ごしいただけます。

絶景とぬくもりが交差する、期間限定の天空体験。

CE LA VI TOKYOが提案する、新たなシーズナル空間をぜひご体感ください。

KOTATSU DE 牡蠣シャン

メニュー内容

＜前菜＞

・聖護院かぶのすり流し

・牡蠣と岩手県産いちベジ野菜のフリット

※いちベジ：岩手県一関市で生産される、鮮度と品質にこだわった野菜ブランド

＜巻き寿司＞

・牡蠣フライ

・黒毛和牛

・一関市産リーキの山葵和え

＜メイン＞

兵庫県産蒸し牡蠣(8ピース/1名様)

＜締め＞

牡蠣と一関市産シイタケのリゾット

＜ドリンク＞

モエ・エ・シャンドン フリーフロー

その他、カクテルやソフトドリンクもご用意しております。

SKY-HIGH KOTATSU概要

期間：2026年3月31日(火)まで

時間：

KOTATSU DE 牡蠣シャン

平日：ディナータイムのみ

土日祝：ランチタイム / ディナータイム

お席のみ

・ランチタイム / ディナータイム

料金：

KOTATSU DE 牡蠣シャン(2名様より、要予約2日前まで)

15,000円(税込・サービス料別) ※2時間制とさせていただきます。L.O.30分前

お席のみ

お一人様につき席料1,500円（税込）を頂戴いたします。 ※2時間制とさせていただきます。L.O.30分前

ご予約：

電話 / 0800-111-3065(フリーコール)

WEB / https://www.tablecheck.com/ja/shops/celavitokyo/reserve

※各種グルメサイトでも承っております

CE LA VI TOKYO

シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。

「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。

2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。

営業時間

BAO by CE LA VI(17階)

月～土・祝前日11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

日・祝 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)

月 定休日

火～木・日 22：00～28：00

金・土 22：00～28：30

CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(1８階)

LUNCH 11：00～15：00

DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30)

所在地

東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階

TEL：0800-111-3065(フリーコール)

公式ホームページ：https://jp.celavi.com/ja-jp

Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/

会社概要

会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

代表取締役：稲塚 晃裕

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

設立：2018年10月17日