【CE LA VI TOKYO】天空のテラスに「SKY-HIGH KOTATSU」が誕生！ 絶景とぬくもりを愉しむ、期間限定のシーズナル空間
株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、18階CE LA VI RESTAURANT & SKY BARにて「SKY-HIGH KOTATSU」を開始いたしました。
都心を一望する開放的なロケーションに、日本の冬の風物詩である「こたつ」を大胆に配し、非日常感と心地よさが共存する空間を演出します。赤を基調としたCE LA VI らしい設えが、天空のテラスに洗練されたアクセントを添え、印象的なシーンを創出。4席中2席は天蓋付きのこたつ席となっており、よりプライベートで特別感のあるひとときをお楽しみいただけます。
靴を履いたまま利用できる仕様のため、テラスの開放感はそのままに、こたつならではのぬくもりを気軽に楽しめるのも魅力です。
本空間で楽しめるシーズナルプランとしてご用意するのが、牡蠣料理とモエ・エ・シャンドンのフリーフローを組み合わせた「KOTATSU DE 牡蠣シャン」。
蒸すことで旨みを引き出した牡蠣を主役に、前菜からメイン、〆に至るまで、多彩なアプローチで牡蠣の魅力を堪能できる構成となっています。
モエ・エ・シャンドンの華やかな泡立ちが料理と美しく調和し、冬の食体験に上質な余韻を添えます。
また、SKY-HIGH KOTATSUはお席のみでのご利用も可能。
レストランのメニューを自由に選びながら、思い思いのスタイルでお過ごしいただけます。
絶景とぬくもりが交差する、期間限定の天空体験。
CE LA VI TOKYOが提案する、新たなシーズナル空間をぜひご体感ください。
KOTATSU DE 牡蠣シャン
メニュー内容
＜前菜＞
・聖護院かぶのすり流し
・牡蠣と岩手県産いちベジ野菜のフリット
※いちベジ：岩手県一関市で生産される、鮮度と品質にこだわった野菜ブランド
＜巻き寿司＞
・牡蠣フライ
・黒毛和牛
・一関市産リーキの山葵和え
＜メイン＞
兵庫県産蒸し牡蠣(8ピース/1名様)
＜締め＞
牡蠣と一関市産シイタケのリゾット
＜ドリンク＞
モエ・エ・シャンドン フリーフロー
その他、カクテルやソフトドリンクもご用意しております。
SKY-HIGH KOTATSU概要
期間：2026年3月31日(火)まで
時間：
KOTATSU DE 牡蠣シャン
平日：ディナータイムのみ
土日祝：ランチタイム / ディナータイム
お席のみ
・ランチタイム / ディナータイム
料金：
KOTATSU DE 牡蠣シャン(2名様より、要予約2日前まで)
15,000円(税込・サービス料別) ※2時間制とさせていただきます。L.O.30分前
お席のみ
お一人様につき席料1,500円（税込）を頂戴いたします。 ※2時間制とさせていただきます。L.O.30分前
ご予約：
電話 / 0800-111-3065(フリーコール)
WEB / https://www.tablecheck.com/ja/shops/celavitokyo/reserve
※各種グルメサイトでも承っております
CE LA VI TOKYO
シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。
「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。
2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。
営業時間
BAO by CE LA VI(17階)
月～土・祝前日11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)
日・祝 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)
CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)
月 定休日
火～木・日 22：00～28：00
金・土 22：00～28：30
CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(1８階)
LUNCH 11：00～15：00
DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30)
所在地
東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階
TEL：0800-111-3065(フリーコール)
公式ホームページ：https://jp.celavi.com/ja-jp
Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/
会社概要
会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN
代表取締役：稲塚 晃裕
所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階
設立：2018年10月17日