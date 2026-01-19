韓国エンタメ情報マガジン 『韓流ぴあ』26年3月号（1月22日発売）表紙＆特典物の絵柄解禁！

韓流ぴあ3月号表紙

今回で6度目の表紙となるパク・ソジュンは、2020年9月号以来、約5年半ぶりの表紙・巻頭への登場となりました。最新作で共演するウォン・ジアンとのインタビューやこれまでの軌跡を辿った巻頭特集は必見です。



PHOTOCARDは、VERIVERY（タワーレコードオンライン＆渋谷店限定）、82MAJOR（HMV＆BOOKS限定）、現役歌王JAPAN（セブンネットショッピング限定）の3組。活動8年目に突入し、ますます人気の高まりをみせているVERIVERY、2月に大阪＆東京でのライブを開催する注目株の82MAJOR。韓国で大人気のオーディション番組『現役歌王』の日本版で熱い戦いを勝ち抜いた『現役歌王JAPAN』TOP7より、『現役歌王 ALLSTAR DREAM MATCH in OSAKA』への出演者と、韓流ぴあだからできるラインナップとなっております。



VERIVERY

82MAJOR

現役歌王JAPAN


ほか、イ・ジュアンとVERIVERYによる綴じ込みポスター。タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典のポストカードシート（4面１シート：n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン）もご用意。ぜひ、ご注目ください！



イ・ジュアン

VERIVERY

ポストカードシート

商品概要】『韓流ぴあ』2026年3月号


【発売日】2026年1月22日 【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ


【定価】1,350円（税込） 【発行】ぴあ株式会社


表紙：パク・ソジュン


綴じ込み両面ポスター：イ・ジュアン／VERIVERY


インタビュー: パク・ソジュン×ウォン・ジアン、イ・ジュニョン×チョン・ウンジ、


スホ（EXO）、キム・ヨハン、イ・ジュアン、VERIVERY、ハン・スンウ、


82MAJOR、n.SSign、チョン・ジェイルほか



詳細はBOOKぴあまで　https://bit.ly/3N3zfM8(https://bit.ly/3N3zfM8)




●【タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典】　


ポストカード（4面１）シート／n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン



◆◇◆◇◆◇　特典付 限定版のご予約はこちら↓　◇◆◇◆◇◆


●タワーレコード 限定＜VERIVERY＞PHOTOCARD（５種ランダム）


『韓流ぴあ』　＋　VERIVERY PHOTOCARD ＋　ポストカード（4面1シート）


https://bit.ly/3XXgZXk(https://bit.ly/3XXgZXk)



●HMV限定版＜82MAJOR＞PHOTOCARD（６種ランダム）


『韓流ぴあ』 ＋　82MAJOR PHOTOCARD ＋ポストカード（4面1シート）


https://bit.ly/3L4BdeL(https://bit.ly/3L4BdeL)



●7net限定版＜現役歌王＞PHOTOCARD（６種ランダム）


『韓流ぴあ』 ＋　現役歌王 PHOTOCARD


https://bit.ly/48FyHVh(https://bit.ly/48FyHVh)



各定価：1,350円（本体1,227円＋税）　


※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。