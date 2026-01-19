「100年人生サポート認証」第一期 認証事業者15社を公表

介護関連サービス事業協会

一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA、以下「当協会」）は、介護保険外サービスの品質向上と利用者の安心につながる市場形成を目的とした認証制度「100年人生サポート認証」において、第一期の認証事業者15社を決定し、公式ホームページ上で公表いたしました。

本認証制度は、急速に拡大する介護保険外サービス市場において、高齢者やその家族等が安心してサービスを選択できる環境を整備するため、一定の基準を満たしたサービスを第三者の視点で評価・認証する取り組みです。

第一期 認証制度の実施概要

当協会は、2025年10月より第一期の認証制度を開始し、書面審査および第三者有識者による審査を経て、以下の15社を認証事業者として決定しました。

- 認証事業者数：15社- - 生活支援サービス：12社- - 配食サービス：3社

第一期 認証事業者一覧

認証事業者の詳細情報について

生活支援サービス- アクティア株式会社- ArC株式会社- イチロウ株式会社- 株式会社アール・ケア クルーズ- 株式会社クラウドケア- 株式会社クラリス・ヘルスケア・パートナーズ- 株式会社さくら総合福祉- 株式会社ダスキン- 株式会社ツクイ- 豊心株式会社- 株式会社ポピンズファミリーケア- 株式会社楽土舎配食サービス- 株式会社シニアライフクリエイト- 株式会社シルバーライフ- SOMPOケアフーズ株式会社

各認証事業者のサービス概要や特徴については、下記ページよりご覧いただけます。

▶ 認証事業者一覧ページ

https://csba.work/business-operator/

認証制度「100年人生サポート認証」について

本認証制度は、当協会が策定したガイドラインに基づき、厳正な審査・評価を行うものです。基準を満たしていると認められた事業者には「100年人生サポート認証」を付与いたします。本制度が、高齢者やその家族等にとっての「質の高い事業者」を見極める指標として広く活用されることで、介護保険外サービスの健全な普及と発展を目指します。

【現在の対象事業領域】

生活支援サービス事業 / 配食サービス事業

※今後、対象となる事業領域は順次拡大していく予定です。

入会・認証制度のお申込みについて

当協会への入会および認証制度への申請は、四半期に一度受け付けております。

- 次回受付予定：2026年4月- 対象：介護保険外サービスを提供する事業者（生活支援、配食 等）

詳細は当協会公式サイトよりご確認ください。

当協会の設立背景と主な活動

わが国では高齢者人口や単身高齢世帯が増加し、家族介護者の負担軽減が喫緊の課題となっています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、公的サービスに加え、多様なニーズに応える「介護保険外サービス」の活用が不可欠です。 しかし、現状は消費者への情報提供が不十分であり、サービスの信頼性を判断する基準も確立されていません。こうした課題を打破し、介護保険外サービスの健全な普及を加速させるため、業種の垣根を超えた企業が結集。「介護関連サービス事業協会（略称：CSBA）」を設立いたしました。本協会は、サービスの適正な運営を確保し、誰もが安心して利用できる社会インフラの構築を目指します。

主な活動内容は以下のとおりです。

- 介護保険外サービスの認証制度の運営- サービス情報の可視化・データベース整備- 省庁・自治体・関係団体との連携

当協会は今後も、ステークホルダーと連携しながら、介護関連サービス市場の健全な発展に寄与してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 介護関連サービス事業協会 事務局

担当：松村

E-mail：contact@csba.work / HP：https://csba.work/