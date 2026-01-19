virto(TM)からミックスレッドベリー[1]風味の新フレーバーが2月2日に発売

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、glo(TM) Hilo専用たばこスティックvirto(TM)シリーズより、ミックスレッドベリー[1]の風味を生かした新フレーバー「ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック」を、2026年2月2日より発売します。

あわせて、革新的な加熱技術「TurboStart(TM)テクノロジー」を搭載した加熱式たばこデバイス「glo(TM) Hilo」シリーズから、シリーズ初となる限定カラーデバイス「グロー・ヒーロ・ローズ・クォーツ」および「グロー・ヒーロ・プラス・ローズ・クォーツ」を、2026年2月9日より数量限定で発売します。なお、全国の一部主要コンビニエンスストアおよび公式 glo(TM) Yahoo!店、公式glo(TM) 楽天市場店、Amazonでは本デバイスは2月16日より発売いたします。

virto(TM)から新フレーバー登場ミックスレッドベリー[1]の風味を生かした「ブライト・チェリー・クリック」

「virto(TM) ブライト・チェリー・クリック」は、glo(TM) Hilo専用たばこスティックvirto(TM)シリーズの新フレーバーです。軽やかなローストたばこのフレーバーに、豊かでバランスの取れたミックスレッドベリー[1]のフレーバーカプセルをつぶすことで、ジューシーでフレッシュな味わいが引き立ちます。

“心から浸れるほど愛せるもの”というコンセプトから生まれた、glo(TM) Hilo限定カラー「ローズ・クォーツ」

美を司る女神ヴィーナスの石として知られる「ローズ・クォーツ」の名を冠したglo(TM) Hiloの限定カラーが誕生しました。石言葉である"真実の愛"をイメージした透明感のあるパールピンクに、柔らかなハイライトが輝く洗練されたカラーリングは、手にするだけで、優しさと安らぎを日常にもたらします。バレンタインデーシーズンにぴったりで、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも適した上質な色調です。

本デバイスには、販売中の「glo(TM) Hilo」シリーズ同様、新加熱技術「TurboStart(TM)テクノロジー」や、セッション状況・バッテリー残量など、デバイスの状態を直感的に把握できる「EasyView(TM)スクリーン」も搭載されています。

BATジャパンは今後も20歳以上の喫煙者の方々に向けて、多様なニーズにお応えする非燃焼式製品の選択肢を提供してまいります。従来の紙巻たばこから代替製品への切り替えを促し、公衆衛生の観点から「たばこハームリダクション」を推進することで、スモークレスな世界の構築を目指します。

■「virto(TM)」製品概要

■「 グロー・ヒーロ・ローズ・クォーツ」「グロー・ヒーロ・プラス・ローズ・クォーツ」製品概要

［1］ 本製品中にフルーツの果実や果汁は含まれていません。

［2］公式オンラインストアはこちら：

・glo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/

・公式 glo(TM) Yahoo!店：https://shopping.geocities.jp/glo/

・公式glo(TM) 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/

・Amazon でもご購入いただけます。

［3］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態からフル充電されるまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。

［4］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態から80%の充電量に至るまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。

［5］セッション回数は、フル充電されたデバイスもしくはglo(TM) Hilo Plus充電ケースの自社テストに基づいており、個人の使用状況により異なる場合があります。

加熱式たばこglo(TM)について

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

glo(TM)公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/(https://www.myglo.com/jp/ja/)

フラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」：

https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ （Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/144_1_9f778feac59747355e40d4f0fbc172e7.jpg?v=202601190751 ]