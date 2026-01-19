【中伊豆ワイナリー シャトーT.S】ペルー産ピスコ製法に着想を得たブランデー『 伊豆陽雫 HINA』が伊豆で誕生

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社


中伊豆ワイナリー シャトーT.S（所在地：静岡県伊豆市、総支配人:井上勝仁）では、2024年に収穫した国内交配種ぶどう「信濃リースリング」を用いて、ペルー産ピスコ製法に着想を得たブランデーとして『伊豆陽雫 ― HINA ―』が完成したことをお知らせいたします。


中伊豆ワイナリーでは初の試みとなります。


URL：nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)


　　　　　　　　　　　　　『 伊豆陽雫HINA 』




■ワイナリーで造る蒸留酒

中伊豆ワイナリーでは、これまでワインを造り終えたぶどうの搾りかすを蒸留して造る、イタリアのブランデー「グラッパ」にならった製法で、２種類の蒸留酒を製造してきました。創設者がグラッパと出会い、イタリアにて設計・発注し中伊豆へ導入した、日本最小クラスのグラッパ蒸留機（連続式）で造られたブランデー。その名は、『伊豆陽炎』（左）と『伊豆陽炎BARREL』（中央）。


そして今回新たに加わった『伊豆陽雫 HINA』（右）。ファーストバッチは、中伊豆の自社畑で2024年に収穫した国内交配種である「信濃リースリング」を用い、南米出身のミクソロジスト監修のもと、この蒸留機を用いて、ペルー産ピスコの製法にできる限り近づけた蒸留法で製造され、2025年秋に完成いたしました。



『伊豆陽炎』（左）/『伊豆陽炎BARREL』（中央）/『伊豆陽雫 HINA』（右）

※「ピスコ」とは、16世紀から南米ペルーを起源とする、ぶどう果汁を原料とした蒸留酒であり、現在はペルーをはじめ、チリ、ボリビアでも製造されています。ぶどうを搾りそのままワインにしてから単式蒸留で仕上げるため、香りが高く、約40度というアルコール度数の強さを感じさせないスムースな口当たりが特長のお酒です。ぶどうの新たな楽しみ方を広げてくれるブランデーとして注目を浴びています。


※産地と製法の違い…コロンブスの新大陸発見以降、ぶどうは南米へ伝わり、ペルーから各地へ広がっていきました。ペルーでは16世紀に蒸留技術が伝えられて以来、伝統的な製法を守り続けています。その製造工程や品質は、現在も厳格な原産地呼称制度によって保護されています。チリ産はヨーロッパのブランデー文化の影響を受け、熟成や製法に幅があるのが特徴です。


ボリビアでは名称は異なりますが、マスカット・オブ・アレキサンドリア種のみを使用し、標高1,600m以上の高地で造られています。


■新たなブランデーに取り組んだきっかけ

それは、一人の南米出身ミクソロジストとの出会いから始まりました。彼女は、2020年からピスコの研究を重ね、「日本の太陽を浴びた大地で生まれたぶどうから、ピスコを造りたい」という想いを胸に抱き模索し続けていました。


中伊豆ワイナリーの地を訪れて以来、伊豆の地でワイン用ぶどう、生食用ぶどう、そしてワイナリーを取り巻く豊かな自然素材と向き合い続けました。畑に立ち、造り手の言葉に耳を傾け、ぶどう栽培に込められた信念と、醸造の繊細さを現場で体感する日々。「日本でピスコを造りたい」その想いは、やがて造り手たちの心にも届きます。多くの協力のもと、試行錯誤を重ねながら、誰も歩いたことのない挑戦が、伊豆の地で静かに、しかし確かに動き始めました。


■伊豆陽雫― ペルーピスコから着想を得たブランデー



使用するぶどうは、香り豊かなペルー産ピスコを意識し香り豊かな信濃リースリングが選ばれました。



信濃リースリング

ぶどうを自然発酵させてワインにし、搾汁せず果皮や種を含んだまま蒸留。蒸留後は数ヶ月かけて丁寧に貯蔵・管理し、ぶどう本来の個性を引き出しています。



〈ラベルに使用した原画について〉


伊豆半島(中伊豆ワイナリー)に根ざす信濃リースリングをモチーフに、葡萄を南米大陸のかたちで表現した原画。PATINAスタッフ・青木による作品です。


■第一回『伊豆ワイン試飲会』+『伊豆陽雫-HINA-』お披露目会の開催

この度、『伊豆陽雫HINA』お披露目を兼ねた「第一回 伊豆ワイン試飲会」を、渋谷神山町の一角にある、ピスコ専門のミクソロジーバー【alKmista by PATINASTELLA（アルカミスタ）】にて開催いたします。




＜イベント内容＞ テーマ：醸造酒と蒸留酒のマリアージュー


ぶどうが生む二つの表現。醸造酒としてのワインと蒸留酒としてのブランデー。


同じ果実から生まれ、異なる道を歩んだ二者が出会う“究極のマリアージュ”を体験していただきます。


◇ エキシビション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※写真はイメージです。

1. スパークリングワインとカクテルのペアリング


　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 …… 伊豆スパークリングワイン爽輝 x 伊豆陽炎カクテル


2. ワインとカクテルのペアリング


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …… 伊豆信濃リースリング x 伊豆陽雫カクテル


3. 休憩カクテル


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …… 伊豆ヤマ・ソービニオンワインカクテル



◇クロストーク　　～ぶどうが辿る二つの道～


伊豆陽雫-HINA- 醸造・蒸留家 田川太規　 × ピスコミクソロジスト ALEX

◇お食事

ワインおよびカクテルとの相性を考えた、数種のおつまみオードブルをご用意。


※ 本イベントはテイスティングおよびエキシビションを主とした内容のため、


軽食でのご提供となりますことを、あらかじめご了承ください。


◇テイスティングラインナップ

伊豆ブランデー ２種類　…　伊豆陽炎、伊豆陽雫-HINA-


伊豆ワイン　　 ３種類　…　伊豆スパークリングワイン爽輝、伊豆信濃リースリング（白）


伊豆ヤマ・ソービニオン（赤）




日時：2026年1月29日（木）　19時30分～21時30分


特別ゲスト：田川太規（中伊豆ワイナリー醸造・蒸留家）


場所 ：alKmista by PATINASTELLA　　


〒150-0047 東京都渋谷区神山町11-15-1F


参加費：3,000（税込）


＊ご出席の可否と人数は、1月24日（土）まで、メールまたはDM（Instagram）よりお知らせください。


『伊豆ワイン試飲会』+『伊豆陽雫-HINA-』お披露目会に関するお問合せ：


電話 03-5738-7091（受付時間／水・木・金・土　16:00～24:00）


mail: patinastella@shidax.co.jp


Instagram: alkmista.pisco.mixology


担当：ミクソロジスト　中谷綾子アレックス



■特別セットの販売



伊豆陽雫HINAの誕生を祝して、ファーストバッチより特別に限定36セットを中伊豆ワイナリーオンラインショップにて発売いたします。本セットは、ぶどうをこよなく愛するすべての方へお届けする バレンタインデー特別の〈ぶどう尽くし〉セットです。大切な方への贈り物として、またご自身へのご褒美として、 “想いを伝える一杯”となることを願い、 信濃リースリングから生まれたワインとブランデーを セットでご用意いたしました。また今回は、信濃リースリングの木片を一片、添えさせていただきます。ぶどうの木は古くより生命や豊穣の象徴とされる、縁起の良い存在です。ペーパーウェイトとして、あるいはお好みの香りを垂らして アロマディフューザーとして、日常のそばに信濃リースリングを感じていただけましたら幸いです。






製品名：伊豆陽雫 HINA


ぶどう品種：信濃リースリング100％


ぶどう産地：静岡県伊豆市下白岩


（中伊豆志太農場）


内容量：200ml


アルコール分：43％






製品名：伊豆信濃リースリング2024


ぶどう品種：信濃リースリング100％


ぶどう産地：静岡県伊豆市下白岩


（中伊豆志太農場）


内容量：750ml


アルコール分：12％






＜ 中伊豆ワイナリーシャトーT.S　オンラインショップ限定販売 ＞

発売開始：2026年1月29日（金）19:30~　


※2月8日（日）までにご注文の方は、2月14日（土）のお届けとなります


2月9日（月）以降のご注文の方は、順次発送いたします。


数量限定：36セット　


価　　格：15,000円（税別）


中伊豆オンラインショップ


https://nakaizuwinery.com/pages/on-line_shop



■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉とスポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆 EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。



中伊豆ワイナリー シャトーT.S 　　　　　中伊豆EAST WINDS VILLAGE 　　　　　ホテルワイナリーヒル

※所在地及びアクセスなどの詳細はこちらをご覧ください。


https://nakaizuwinery.com/pages/access


■alKmista by PATINASTELLA概要

「alKmista（アルカミスタ）」は、都内初となる“葡萄”を主役に据えた、ピスコ専門のオーセンティック・バーです。ワイン用葡萄から生まれる蒸留酒の魅力を軸に、ミクソロジスト ALEX がワインと蒸留酒を融合させた独自のミクソロジーを展開。醸造と蒸留、二つの世界の境界を越え、葡萄の可能性と未来を一杯のグラスで表現しています。



※所在地及びアクセスなどの詳細はこちらをご覧ください。


https://lit.link/alkmista


■会社概要　

社名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社


代表者：代表取締役社長　　蘆川　聡


設立：2015年4月23日


所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3


事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の運営、


ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売


＜本件に関するお問い合わせ＞


シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ


PR ＆ マーケティング部


担当：川口


e-mail：nakaizuwinery_press@shidax.co.jp


TEL：0558-83-2310