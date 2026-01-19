女性トップアスリートがプロデュースする体験型イベント「Urban Women 2026」開催決定と協賛社募集のお知らせ

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟、以下 当社）は、企画・運営・会場設営を手掛ける体験型イベント「Urban Women 2026」を、2026年3月8日（日）に初開催いたします。イベント当日の3月8日は国際女性デー。昨年は日本初の女性首相が誕生したこともあり、女性のエンパワーメントへの注目が一層高まっています。

会場は、当社が出資するTokyo Sports Wellness Village株式会社が運営する「livedoor URBAN SPORTS PARK」。開催に合わせ、本イベントを共に盛り上げていただける協賛企業の募集も開始いたします。

■「Urban Women 2026」開催の背景と主旨

～Urban Women 2026～

「国際女性デー」は、女性の地位向上、女性差別の撤廃、そしてジェンダー平等の実現を目指すための国際的な連帯と統一行動の日となっています。本イベントは、「国際女性デー」の認知を拡大し、女性の地位向上、女性差別の撤廃、そしてジェンダー平等の実現について考えるきっかけを作ることを目的としています。

■イベントは3名の女性アスリートがプロデュース

本イベントのプロデューサーには、日本を代表する女性トップアスリート、野口 啓代さん（スポーツクライミング）、桂葵さん（3x3バスケットボール）、四十住さくらさん（スケートボード）が就任。当日は野口さん、四十住さん（予定）も来場して、それぞれが専門とする競技を楽しく体験できるコンテンツ※１のほか、年齢・性別関係なく、どなたでもご参加いただけるステージイベントや各種ワークショップなどの開催を予定しています。

※１ 競技体験コンテンツについては、女性限定での実施を予定しています。

イベント会場の livedoor URBAN SPORTS PARK は、東京2020年大会のスケートボードの競技会場としても使用され、また大会で実際に使用されたホールドやマット、デザイン再現ウォールを有するボルダー棟、同じく大会時に使用されたバックストップ・スポーツコート等備品を有する３x３バスケットボールコートを新設するなど、大会のレガシーを活かしながらアーバンスポーツの浸透を目指す施設となっています。

■「Urban Women 2026」開催概要

※四十住さくらさんにつきましては、競技スケジュールの都合により、イベント当日の来場・出演については現在調整中となっております。

※桂葵さんにつきましては、イベント当日がシーズン中の日程となるため、チームスケジュールの都合により、当日の来場・出演については未定となっております。

■「Urban Women 2026」イベントプロデューサー紹介

野口 啓代（のぐち・あきよ）

プロフリークライマー

出身地：茨城県

小学5年生の時に家族旅行先のグアムでスポーツクライミングに出会い、わずか1年で全日本ユース選手権を制覇。2008年にボルダリング・ワールドカップで日本人女性として初優勝するとその後は通算4度の年間総合優勝と21勝を記録。競技者として集大成の舞台となった東京2020大会で銅メダルを獲得した。2025年3月に地元龍ケ崎市でユース大会を開催するなど、現在は自身の経験をもとにスポーツクライミングの普及活動に尽力。10月にはフィンランドの「The Globalist」(V14)という高難易度の外岩を女性で初めて完登した。

桂 葵（かつら・あおい）

バスケットボール選手

出身地：東京都

所属：トヨタ紡織サンシャインラビッツ（Wリーグ）

バスケットボールの名門、桜花学園から早稲田大学に進学。大学4年時にはインカレ優勝、MVP獲得。2011年には「U19ワールドカップ」に日本代表として出場し、7位入賞。2010年には「U18アジアカップ」に出場し、銀メダルを獲得。大学卒業後、三菱商事に入社し、一度はバスケットボールから離れるが、2018年に3x3で競技復帰。3x3の魅力に惹かれ、世界を志し、2022年に三菱商事を退職、「ZOOS」設立。2023年には、「Düsseldorf ZOOS 」のオーナー兼選手として、日本のクラブチーム初となるワールドツアー優勝を果たすなど。その後、2024年に32歳で Wリーグのトヨタ自動車アンテロープスに加入し、Wリーグデビュー。 2025年、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツへ移籍。2025年度3x3日本代表。

四十住 さくら（よそずみ・さくら）

スケートボード選手

出身地：和歌山県

所属：第一生命保険

両親の支援のもと、幼い頃よりスケートボードの練習に励む。2018年の世界選手権（南京）で金メダル、アジア大会（ジャカルタ）で金メダル、X Games（ミネアポリス）で銅メダルを獲得。東京2020オリンピックでは、女子パークで金メダルを獲得し、女子パークのオリンピック初代女王となる。2021年には紫綬褒章を受章し、出身である和歌山県岩出市に記念のゴールドポストが設置。また、2022年のX Games（千葉）で金メダルを獲得、昨年2024年のパリオリンピックでも女子パーク10位、2025年のX Games（大阪）で銀メダルを獲得と、スケートボード選手として現在も第一線で活躍している。

【livedoor URBAN SPORTS PARKとは】

本施設は東京建物株式会社を代表企業とし、TSP太陽株式会社、株式会社日テレアックスオンで構成するコンソーシアムが設立したTokyo Sports Wellness Village株式会社が運営しています。

本施設は「跡地を、みんなで遊べる聖地へ」を合言葉とし、約 3.1haの敷地規模の中に、スケートボードパークや屋内ボルダリング棟、3×3バスケットボールコートといったアーバンスポーツ施設に加え、屋外アスレチックやランニングスタジアムなどの運動施設、カフェやフードモールなどの飲食施設を整備した複合型施設です。

【TSP太陽 会社概要】

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。

近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。