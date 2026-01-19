「相方ほしい」孤高のピン芸人がオードリー・若林らと即席コンビでネタを披露！「ネタばっかりやらせてくれって言ってる」若林に研究部メンバーが悲鳴「めっちゃ嫌だ」｜『しくじり先生』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を1月16日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「相方ほしい」孤高のピン芸人がオードリー・若林らと即席コンビでネタを披露！

「ネタばっかりやらせてくれって言ってる」若林の発言に、研究部メンバーが悲鳴「めっちゃ嫌だ」「もういいよ！」

福留光帆「クマムシじゃない？」、まさかの人違いに芸歴29年のピン芸人が唖然「そんなバカな」

1月16日（金）の放送回では、お笑い研究部の最新企画「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」をお届けしました。本企画では、「相方がいればもっと面白くなる！」と主張する“孤高のピン芸人たち”が登場し、お笑い研究部メンバーとコラボネタに挑戦。ピン芸人たちが相方を得ることで、より面白くなる可能性や、新たなネタの形を模索します。

今回企画に参加したのは、ピン芸人・くまだまさし、ですよ。、とんでもあや、りーもこちゃん、ルシファー吉岡の5人。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭、ハライチ・澤部佑、平成ノブシコブシ・吉村崇、アルコ＆ピースの平子祐希、酒井健太の研究部メンバー5人の中から、それぞれ希望の相方候補を指名します。

オープニングでは、研究部メンバーたちが早くも警戒モードに。平子が「最近プレイヤーパターン増えてない？」と困惑し、澤部も「ネタばっかりやってる」と本音を吐露。そんな中、若林が「ネタばっかりやらせてくれって言ってる」「客入れしてくれって言ってる」と語ると、「めっちゃ嫌だ」「もういいよ！」と悲鳴が上がりる場面もありました。

ペア決めではピン芸人たちが“相方に求める理想像”を語ったのち、希望する相方を指名。話し合いの結果、若林正恭＆ルシファー吉岡、澤部佑＆ですよ。、吉村崇＆くまだまさし、平子祐希＆とんでもあや、酒井健太＆りーもこちゃんのペアが決定しました。ペア決めにあたって、芸歴29年のくまだまさしは「年間600～700ステージ出ていて、1回もスベったことはない」「完璧と言いたいが、明日どうなるかわからない」と語り、節目の芸歴30年目に向けた新たなチャレンジをしたいと明かしました。そんなくまだまさしにまさかの事態が発生。「5人の中で好きな芸人はいますか？」という質問に、生徒役で出演した福留光帆が「“あったかいんだから～”の…」と発言し、教室にざわつきが広がります。福留がくまだまさしを指して「真ん中の方、クマムシじゃないんですか？」と困惑すると、くまだまさしは「そんなバカな」と苦笑混じりにツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれました。

その後、各ペア20分のネタ打ち合わせを行い、いざコラボネタを披露。トップバッターを飾ったのは、澤部佑＆ですよ。ペア。「ふたり合わせて『澤部ですよ。』」と名乗った澤部＆ですよ。のネタに、福留は「打ち合わせ20分ですよね？」「売れてる芸人って本当にスゴいですね」と驚きと感心を口にしました。孤高のピン芸人たちと、実力派芸人たちが見せた“本気のネタ合わせ”と“予想外の相性”にご注目ください。本編は配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひ、ご覧ください。（見逃し配信URL：https://abema.go.link/3Zzs9）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

