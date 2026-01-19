【ホテルグランヴィア広島サウスゲート】開業1周年記念企画 第1弾 シャンパーニュといちごで乾杯 ゆっくりホテルステイ 開業月3月限定 特別宿泊プラン販売開始
ホテルグランヴィア広島サウスゲート（所在地：広島市南区松原町2-37、総支配人：橋津大祐）は、2026年3月24日（火）に開業から1周年を迎えます。これを記念し、シャンパーニュといちごを広いコンセプトルームでゆっくりお召し上がりいただける開業1周年記念特別宿泊プランを、2026年1月19日（月）より販売開始いたします。
日頃の感謝を込めて、シャンパーニュといちごをご用意いたします
当ホテルは、2025年3月24日（月）に広島駅新駅ビル開業とともに、広島駅南口直上に誕生いたしました。「瀬戸内の玄関口」をコンセプトとし、広島の街並みを一望する大きな窓が特徴的な全380室の客室で、広島に訪れたゲストをお迎えしております。
開業から1周年を迎えた日頃の感謝を込めて、さまざまな企画を計画しており、今回はその第1弾として特別宿泊プランをご用意いたしました。本プランは20階、21階の高層階に位置するコンセプトフロアの客室の中でも特に広いスイートタイプの客室に、ボトルシャンパーニュとお重に詰め込まれた国産のいちごをご用意いたします。ゆったりとしたソファを備えたリビングルームで、大きな窓から眺める抜群の景色とともに、お好きな時間にお召し上がりいただけます。
同プラン対象者を含むコンセプトフロアの宿泊ゲストは15時から19時までの間、7階のメインレストランCafe＆Buffet「UmiShima Dining（ウミシマダイニング）」にて、アルコールを含む豊富な種類のドリンクとフルーツやおつまみを好きなだけお召し上がりいただけるフリーフローもご利用いただけます。さらに、同レストランでは、「海と島」の豊かな恵みを感じる料理や瀬戸内食材をふんだんに使用した贅沢な朝食ももれなくお楽しみいただけます。
当ホテルはこの宿泊プランを通じて、開業1周年という特別な節目の月にホテルで特別なひとときを過ごしていただき、1周年の感謝と喜びの気持ちを共有したいと考えております。
詳細は以下の通りです。
概要
【プラ ン名】サウスゲート開業1周年記念プラン～シャンパーニュ＆いちごで乾杯～
【宿泊期間】2026年3月1日（日）～3月31日（火）
【予約開始日】2026年1月19日（月）15:00より予約受付開始
【対象客室】サウスゲートステーションスイート・サウスゲートトリプル
サウスゲートステーションスイート
サウスゲートトリプル
【宿泊料金】ステーションスイート 2名さま1室（朝食付き）80,400円～
サウスゲートトリプル 3名さま1室（朝食付き）83,400円～
※表示価格には税金及び、サービス料15％が含まれております。
プラン内容１.シャンパーニュといちごを客室にご用意
・シャンパーニュ「ポル・ロジェ ブリュット・レゼルヴ」
（1室につき750ml 1本）
・国産いちご
（小学生以上のゲスト1名につき一段約20個）
※客室の冷蔵庫に予めご用意いたします。
２.豊富な種類のドリンクが楽しめるフリーフロー
・提供箇所 7階 Cafe＆Buffet「UmiShima Dining」
・提供時間 15：00～19：00
・提供内容 アルコール飲料
（クラフトビール、ワイン等）
ソフトドリンク
フルーツ・おつまみ
※コンセプトフロア宿泊ゲスト特典
３.瀬戸内食材をふんだんに使用した贅沢な朝食をご提供
・提供箇所 7階 Cafe＆Buffet「UmiShima Dining」
・提供時間 6：30～9：30（最終入店）
・提供内容 広島名物 あなごごはん
シーフードマルシェ
和牛すき焼き UmiShimaスタイル 等
【ご予約】電話 082-262-3300（宿泊予約係 受付時間10:00~18:00）
https://southgate.hgh.co.jp/news/82/
※写真は全てイメージです。
※２.,３.の内容については、同プラン対象者を含むすべてのコンセプトフロア宿泊ゲストがご利用いただけます
ホテルグランヴィア広島サウスゲートについて（https://southgate.hgh.co.jp/(https://southgate.hgh.co.jp/)）
2025年3月24日に開業し、広島駅直上にある瀬戸内を繋ぐ新たな旅の基点「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。最高のロケーションに位置し、世界遺産として名高い「厳島神社」や「原爆ドーム」へもホテルに隣接する公共交通機関でアクセス可能、ビジネスにも便利です。都会のオアシスでゆったり快適なプライベート空間をお過ごしいただけます。「ホテルグランヴィア広島」と二館合わせて広島地域最大級のシティホテルとして、お客さま一人ひとりに寄り添ったおもてなしをいたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4KEFgJhJgKA ]
JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて
JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。
詳しくは、下記のURLよりご覧ください。
■JRホテルメンバーズ https://www.jrhotel-m.jp/app/
■WESTERポイント https://wester.jr-odekake.net/wester_app/
JR西日本ホテルズ
JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が誕生しました。
「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。
