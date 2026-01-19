アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』がPCでも楽しめる！本日よりブラウザ版（PC&スマホ）の配信を開始ッ！

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之）は、アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』のブラウザ版（PC&スマホ）を本日2026年1月19日にTapFunにて配信を開始したことをお知らせいたします。

これまで各アプリストア（App Store／Google Play）に展開してまいりましたが、TapFunでの提供開始により、ブラウザ（PC&スマホ）からもプレイできるようになります。

本取り組みによって、ブラウザ版ならではのメリットがあります。

・OSやデバイスを問わず、PC・スマートフォンどちらからでもプレイが可能

・端末性能に左右されにくく、発熱や動作負荷を抑えた快適なプレイ体験

・ダウンロードやインストールが不要なため、ストレージ容量を気にせず利用可能

■PC&スマホブラウザ版リリース記念！『ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ』などを開催ッ！

・PC&スマホブラウザ版リリース記念！ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ

開催期間:1/15(木)メンテナンス終了後 ～ 1/31(土)23:59

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のユニットまたはサポーターが1枠確定で登場。

※アシストカードは対象外です。

・PC&スマホブラウザ版リリース記念！アシストカードスペシャル10連ガチャ

開催期間:1/15(木)メンテナンス終了後 ～ 1/31(土)23:59

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のアシストカードが1枠確定で登場。

※ユニット/サポーターは対象外です。

■【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックを販売ッ！

TapFunでのリリースを記念してお得なパックがTapFun限定で販売されます 。

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックI

価格：\3,000

有償スター×1,500+無償スター×300

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックII

価格：\10,000

有償スター×5,000+無償スター×1,000

上記パックの販売期間は1/31(土)まで、購入回数制限は3回となります。

■『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を活かしたシミュレーションRPGです。アニメに登場するおなじみのキャラクターたちを自由に編成し、ハイエンドなグラフィックで表現された必殺技をはじめとした臨場感ある戦いが楽しめる作品となっています。

■ゲーム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/214_1_cc736d9d32ece4b759f304f1a0b1712e.jpg?v=202601190721 ]

■『ジョジョの奇妙な冒険』とは

週刊少年ジャンプ(集英社)1987年1・２合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫画シリーズ。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間讃歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2千万部を誇る。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして「ジョジョの奇妙な冒険」（原作第1部・原作第2部）を放送。シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得る。その後、2014年に「スターダストクルセイダース」（原作第３部）、2016年に 「ダイヤモンドは砕けない」（原作第４部）、2018年には「黄金の風」（原作第５部）とテレビ放送し、2021年にはシリーズ最新作「ストーンオーシャン」（原作第６部）の全世界配信がスタート。2022年にアニメシリーズ10周年を迎えた。

権利表記： (C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/214_2_45398bb41e9adab140c313c8522749ff.jpg?v=202601190721 ]

