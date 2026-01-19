株式会社アクト、サイバーセキュリティ事業強化に向けた 「SOCアナリスト 社内トレーニング」を実施

株式会社アクト

サイバーセキュリティ事業を展開する株式会社アクト（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 智彦、以下 アクト）は、サイバーセキュリティ事業におけるサービス品質のさらなる向上を目的とし、SOC（Security Operation Center）アナリストを対象とした社内トレーニングを実施いたしました。

昨今、サイバー攻撃の手口は高度化・巧妙化の一途をたどっており、企業におけるセキュリティ対策の重要性はますます高まっています。アクトでは、顧客企業のセキュリティを監視・分析するSOCサービスを提供しておりますが、この度、アナリストのスキル底上げと最新の脅威への対応能力強化を図るため、専門的な社内トレーニングを行いました。

本トレーニングを通じてSOC全体のサービスレベルを向上させ、お客様により安心・安全なセキュリティ環境を提供してまいります。

【トレーニング概要】

名称： SOCアナリストトレーニング

対象： 当社SOCアナリストチーム / ITインフラサービスチーム

講師：Procare Cyber 執行役員 冨田 哲弘

10年以上にわたり、アジア・オセアニア広域におけるランサムウェア、標的型攻撃、インサイダーや不正送金事案などサイバーインシデント対応を最前線で牽引してきたサイバーセキュリティの専門家。エンタープライズから中堅企業向けのセキュリティ支援や教育の豊富な実績を持つ。

実施内容：

本トレーニングでは、インシデント対応の専門家およびEDR開発経験を有するエンジニアを講師に迎え、マルウェア解析およびフォレンジック分析を中心とした体系的かつ実践的な技術者向け訓練を実施しました。オペレーティングシステム内部の構造やセキュリティ製品の検知メカニズムに対する理解を深めた上で、高度なインシデント対応を想定したシミュレーション環境において、各アナリストがマルウェア解析やフォレンジック調査を実践しました。本トレーニングを通じて、技術力の向上にとどまらず、事業継続を見据えた危機管理およびインシデント対応に必要な思考を整理し、SOCアナリストとして求められる実務的な判断力・対応力の向上を図りました。

株式会社アクトは、今後も継続的な人材育成と技術力の向上に取り組み、AI活用や自動化の促進を進める事でオペレーション業務を最適化し、高度な専門性を有する監視サービスによるサポートを提供していきます。

株式会社アクトについて

1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へその時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベンダーとして安全に便利で変化に強い社会の実現に貢献していきます。

- 会社名：株式会社アクト- 代表者：代表取締役CEO 小林 智彦- 所在地：(本社) 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル６階- 設 立：1994年11月11日- 資本金：1,000万円- 事業内容：サイバーセキュリティ事業、システム開発、導入支援- WEBサイト：https://act1.co.jp