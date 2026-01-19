【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』1月16日放送回は、xikersさんがスタジオゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年1月16日放送回には、xikersからJINSIK、HYUNWOO、JUNGHOONがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、Cha Eun-woo (ASTRO)による「SATURDAY PREACHER」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■xikersからJINSIK、HYUNWOO、JUNGHOONがスタジオゲストとして登場！

1月16日（金）の「Pick Up Artist」には、今回で3度目の登場となるxikersからJINSIKさん、HYUNWOOさん、JUNGHOONさんがスタジオ出演しました。

先週末から3日間行われたイベントについて、JINSIKさんは「写真やトークも楽しめて幸せな3日間だった」、JUNGHOONさんは「応援してくれるファンの姿を見て、これからも頑張ろうと思った」と振り返りました。また、HYUNWOOさんは「日本語を勉強していったのに、ファンの方が韓国語で話してくれて驚きました」と、ファンとの温かい交流エピソードを明かしてくれました。

昨年10月にリリースされたMINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE』については、「既存のレールを壊して新しく進み、限界を突破する」作品だと紹介。本日お届けした「SUPERPOWER (Peak)」にも、「10人のエナジーを見せる」という強い意志が込められているそうです。

最後に今年の抱負として、HYUNWOOさんは「日本の番組にいっぱい出たい」、JINSIKさんは「健康に1年を終えたい」、JUNGHOONさんは「日本でカムバックしたい」と、それぞれエナジーあふれる熱い想いを語ってくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

1月16日（金）の放送回でCha Eun-woo (ASTRO) 「SATURDAY PREACHER」が1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートで今回見事1位を獲得したのは、Cha Eun-woo (ASTRO)による「SATURDAY PREACHER」です。先週の6位から大きくジャンプアップしました。これまでの自己最高位は4位でしたが、今回ついに初1位に輝きました。

続いて、5位に初登場したのはHA SUNGWOONの「Tell The World」。Wanna One出身の彼は、年末にソウルで二日間にわたってファンミーティングを開催し、約1年半ぶりにファンとの再会を果たしました。Wanna One時代からメインボーカルとして定評のある歌声はまさにピカイチ。突き抜けるような高音が際立ち、彼のボーカル力が存分に活かされた楽曲に仕上がっています。

8位に初登場したのは、今年デビュー15周年を迎えた5人組ガールズグループ、Apinkの「Love Me More」。通算11枚目となるミニアルバムのタイトル曲でのランクインとなりました。

1月16日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1791_1_483f47d4c741680ba0e5a4978abf1df1.jpg?v=202601190321 ]

