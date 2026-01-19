【Spinelli Kilcollin】新作リング＜Enzo＞が初登場！2月4日(水)～2月17日(火)まで伊勢丹メンズ館でトランクショーを開催。
Enzo Ring \660,000
2月4日(水)～2月17日(火)まで、伊勢丹新宿店メンズ館1FプロモーションにてSpinelli Kilcollinのトランクショーを開催いたします。
圧倒的な存在感を放つパヴェデザインにブラックダイヤモンドをセッティングした新作リング＜Enzo＞が初登場。
男性や宝石に抵抗のある方でもデイリーユースがしやすく、いつものスタイリングにプラスするだけで輝きと抜け感がうまれるアイテムです。
2月7日(土)限定で、LAからデザイナーYves Spinelliも来日し、ラグジュアリーな空間でみなさまのお買い物のお手伝いをさせていただきます。
また、リングとピアスを自由にカスタマイズできる＜Special Custom Order＞を開催。さらに今回のイベント期間中だけ受注可能な、普段見ることができない特別なジュエリーも豊富に取り揃えました。ホワイトダイヤやブラックダイヤをツートーンに贅沢に配置したリングやエメラルドを起用したゴージャスなリングなど、圧巻のラインナップをお届けいたします。
＜Special Custom Order＞
8段階あるリングの厚みや、地金の素材、ダイヤモンドをはじめとした15種類以上の天然石などを組み合わせ、世界でひとつだけのSpinelli Kilcollinを特別に作ることができます。リングは1連～5連のデザインから選ぶことができ、ご自身のジュエリーとのバランスや手の大きさに合わせたより細かいカスタマイズを行うことが可能です。
＜Spinelli Kilcollin Trunk Show＞
2月4日(水)～2月17日(火) ＊2月6日(金)は全館休業となります
伊勢丹新宿店 メンズ館
東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 メンズ館1F/プロモーション
03-3352-1111(大代表)
◆デザイナー在店時間：2月7日(土) 13：00～17：00
＜Spinelli Kilcollin Close Up Event＞
1月19日(月)～2月17日(火)まで、ロンハーマンのオンラインストアにてメンズにフォーカスしたSpinelli Kilcollinのクローズアップイベントを開催いたします。ハンマーで叩き槌目を施したロンハーマン別注のリングをはじめ、程よいボリューム感と洗練されたバランスが魅力のリングが豊富に揃います。
こちらの特設サイトよりご覧ください！
https://contents.ronherman.jp/lp_260119_spinellikilcollin?logo=rhwh&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_sk20260115(https://contents.ronherman.jp/lp_260119_spinellikilcollin?logo=rhwh&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_sk20260115)
Spinelli Kilcollin HISTORY
スピネリキルコリンは、2010年にデザイナーのYves Spinelli / イヴ・スピネリとDwyer Kilcollin / ドワイヤー・キルコリンが設立したロサンゼルスを拠点とするファインジュエリーブランドです。ミニマルな幾何学的フォルムをベースに、質感やバランスを大胆にミックスしたギャラクシーリングを発表し世界中で人気を博しています。重ね着けができたり複数の指に連結して着用できるように構成されたその革新的なデザインは、ボリューム感がありながらもモダンでクリーンな軽やかさを表現しています。ロサンゼルスの熟練した職人の手で1点ずつすべてハンドメイドで仕上げることで、ニュアンスのある独自の風合いが感じられるデザインになっています。
Spinelli Kilcollin ELLESHOP
https://elleshop.jp/web/brand/spinelli-kilcollin/