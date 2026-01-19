【新発売】速乾タイプ　遮音・防滑性階段用床材 「タキステップHW」

タキロンシーアイ株式会社

総合樹脂加工メーカーであるタキロンシーアイ株式会社(代表取締役社長 福田 祐士、以下「タキロンシーアイ」)は、１月５日に、遮音・防滑性階段用床材「タキステップHW」を新発売しました。

特殊なエンボス構造により降雨時にマンションの共用階段に発生する水たまりを薄く広げ、一般的な床材よりも速く乾燥させる効果(従来品比、約2倍以上の速さ)が期待でき、通行者の安全性を高めます。また、すでに発売中の防滑性ビニル床シート「タキストロンハイスイカラットHK」と同じ柄・色展開のため、建物全体に統一感のある空間デザインを可能とします。

■製品概要

発売日 2026 年１月５日

品種 遮音・防滑性階段用床材

寸法 奥行500mm×幅920mm /1,220mm 、 段鼻厚さ4.2mm 、 踏み面厚さ2.5mm

色数 4色（HW-873/HW-874/HW-973/HW-974）

メーカー希望設計価格 900タイプ：7,000円/枚 、 1200タイプ：9,350円/枚

販売会社 タキロンマテックス株式会社(https://www.t-matex.co.jp/)

製品情報 タキステップHW | 製品情報 | タキロンマテックス株式会社 [床材改修](https://www.t-matex.co.jp/product/detail.php?n=21%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97HW)

主な用途 マンションやビルなどの階段

■「タキステップHW」の特長

１．速乾性

特殊なエンボス加工によりシート表面に水が薄く広がり、水たまりの乾燥時間を短縮させる効果が期待

２．安全性

従来の表面の凹凸加工に加えて、速乾性も付与することで通行者の安全性をより向上させる

３．デザイン性

防滑性ビニル床シート「タキストロンハイスイカラットHK」と同柄・色展開、廊下や踊り場と合わせることで統一感のある空間デザインが可能

■速乾性検証実験

試験環境：室温23℃／湿度50％

試験条件：試験体(三段階段)に階段用床材を施工し、各段に500ml散水、最下段の残水状況を比較

試験結果：タキステップHWは検証開始30分で大きな水たまりが消失、1.5時間で水たまりが完全消失し、4.5時間後には完全乾燥にいたった。従来品は12時間経過後も残水が認められた。

■効果と展望

タキロンシーアイの床材は「タキステップ」を代表製品に、塩化ビニル樹脂製床材がもつ防滑性、防汚性などの高メンテナンス性を兼ね備えています。さらに、このたび発売した「タキステップHW」と既存ラインナップの「タキストロンハイスイカラットHK」は速乾機能を保有しており、水たまりを速く乾燥させる効果が期待でき、通行者の安全性を高めます。また、同じ柄・色展開のため、統一感のある空間デザインが可能となります。タキステップとタキストロンを同時に展開していくことで、マンション改修市場におけるプレゼンスをさらに高め、より安全・安心な居住環境の実現に寄与してまいります。

タキロンシーアイは、「人と地球にやさしい未来を創造する」ために、新たな可能性を切り開く高付加価値製品の創出に努めてまいります。

【リリース内容についての お問い合わせ 】

タキロンシーアイ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田3-5-19

床・建装事業部（担当：倉品・戸叶） TEL 03-6435-1801

【製品の購入についてのお問い合わせ】

タキロンマテックス株式会社 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2

東京支店：TEL 03-6665-8307

名古屋支店：TEL 052-930-5370

大阪支店：TEL 06-6453-8170

九州支店：TEL 092-472-5525

https://prtimes.jp/a/?f=d77732-24-b2a1117c764e11619c2a91b7d7010ba3.pdf