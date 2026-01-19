「アトツギ×スタートアップ」の熱狂を東京で。共創コミュニティ『タキビコ』がミッドタウン八重洲で「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026（タキビコフェストーキョー）」を開催

三星毛糸株式会社


アトツギとスタートアップの共創コミュニティである、『アトツギ×スタートアップ共創基地 TAKIBI & Co.【タキビコ】（以下、タキビコ）』を運営する三星毛糸株式会社（本社：岐阜県羽島市、代表取締役社長：岩田 真吾）は、2026年2月18日（水）、東京ミッドタウン八重洲にて「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026」および「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」を同時開催いたします。




『タキビコ』について～アトツギ×スタートアップが起こす「混ぜないと危険」な化学反応～


「混ぜるな危険」ではなく、「混ぜないと危険」


事業変革を志す「アトツギ」と、新産業を創る「スタートアップ」。この異質な二者が混ざり合わないことこそが、日本経済の停滞を招く――。そんな信念のもと、タキビコは2023年7月の発足以来、計40回のイベントの実施と30件以上の共創事例を創出してきました。本イベントでは、その熱量をさらに拡大し、単なる交流に留まらない“真剣勝負のクロッシング”を加速。地域や産業の枠を超えた、日本経済の新たな活性化モデルを提示します。


イベントの見どころ


1. 豪華60名超のキープレイヤーが登壇！「TAKIBI & Co. Fes Tokyo 2026」


産学官・メディアの垣根を越えた計17セッションを開催。最前線を走るトップランナーによるクロストークや、タキビコ名物の「登壇者と参加者が境界なく混じり合う交流会」を通じ、新たな共創の火種を灯します。



＊登壇者情報（一部抜粋）






2. 革新的アトツギ100名がジャッジする「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」


地域経済を牽引する革新的アトツギ100名が審査員となり、スタートアップによるピッチを真剣にジャッジします。会場内では、地域企業の変革に迫る番組のライブ収録や、企業の課題解決に直結する「成長支援ツール」の展示ブースを併設。共創の「種」を見つけるだけでなく、その場で「芽」を育てるための出会いを提供します。



「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026」「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」開催概要　


■日時：2026年2月18日（水）10:00 - 20:00



■会場：東京ミッドタウン八重洲4・5階 POTLUCKスペース



■住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2－1



■参加費


【通常価格】


・通常チケット\15,000(税込)


・学生チケット\5,000(税込)



■注意事項


・学生チケット：小学生以上


・未就学児：無料



■申し込みはこちらから


https://takibicofestokyo.peatix.com/



■タイムテーブルはこちら


https://drive.google.com/file/d/1pT9vG0_ZU-Q4Uw-dCjdhImg8nOMtvjS1/view



主催企業/団体（タキビコ共創パートナー）




三星毛糸株式会社 会社概要　


会社名　　： 三星毛糸株式会社


本社所在地： 岐阜県羽島市正木町不破一色字堤外898


代表　　　： 岩田 真吾


事業内容　： 衣料向け繊維素材(織物、編物)の企画・製造および自社ブランド事業の展開


URL　　　：https://mitsu-boshi.jp/


本件に関するお問い合わせ先


三星毛糸株式会社


未来共創事業部　長神


E-Mail：takibico@mitsu-boshi.jp