「アトツギ×スタートアップ」の熱狂を東京で。共創コミュニティ『タキビコ』がミッドタウン八重洲で「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026（タキビコフェストーキョー）」を開催

三星毛糸株式会社

アトツギとスタートアップの共創コミュニティである、『アトツギ×スタートアップ共創基地 TAKIBI & Co.【タキビコ】（以下、タキビコ）』を運営する三星毛糸株式会社（本社：岐阜県羽島市、代表取締役社長：岩田 真吾）は、2026年2月18日（水）、東京ミッドタウン八重洲にて「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026」および「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」を同時開催いたします。

『タキビコ』について～アトツギ×スタートアップが起こす「混ぜないと危険」な化学反応～

「混ぜるな危険」ではなく、「混ぜないと危険」

事業変革を志す「アトツギ」と、新産業を創る「スタートアップ」。この異質な二者が混ざり合わないことこそが、日本経済の停滞を招く――。そんな信念のもと、タキビコは2023年7月の発足以来、計40回のイベントの実施と30件以上の共創事例を創出してきました。本イベントでは、その熱量をさらに拡大し、単なる交流に留まらない“真剣勝負のクロッシング”を加速。地域や産業の枠を超えた、日本経済の新たな活性化モデルを提示します。

イベントの見どころ

1. 豪華60名超のキープレイヤーが登壇！「TAKIBI & Co. Fes Tokyo 2026」

産学官・メディアの垣根を越えた計17セッションを開催。最前線を走るトップランナーによるクロストークや、タキビコ名物の「登壇者と参加者が境界なく混じり合う交流会」を通じ、新たな共創の火種を灯します。



＊登壇者情報（一部抜粋）

2. 革新的アトツギ100名がジャッジする「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」

地域経済を牽引する革新的アトツギ100名が審査員となり、スタートアップによるピッチを真剣にジャッジします。会場内では、地域企業の変革に迫る番組のライブ収録や、企業の課題解決に直結する「成長支援ツール」の展示ブースを併設。共創の「種」を見つけるだけでなく、その場で「芽」を育てるための出会いを提供します。

「TAKIBI ＆ Co. Fes Tokyo 2026」「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」開催概要

■日時：2026年2月18日（水）10:00 - 20:00

■会場：東京ミッドタウン八重洲4・5階 POTLUCKスペース

■住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2－1

■参加費

【通常価格】

・通常チケット\15,000(税込)

・学生チケット\5,000(税込)

■注意事項

・学生チケット：小学生以上

・未就学児：無料

■申し込みはこちらから

https://takibicofestokyo.peatix.com/

■タイムテーブルはこちら

https://drive.google.com/file/d/1pT9vG0_ZU-Q4Uw-dCjdhImg8nOMtvjS1/view

主催企業/団体（タキビコ共創パートナー）

三星毛糸株式会社 会社概要

会社名 ： 三星毛糸株式会社

本社所在地： 岐阜県羽島市正木町不破一色字堤外898

代表 ： 岩田 真吾

事業内容 ： 衣料向け繊維素材(織物、編物)の企画・製造および自社ブランド事業の展開

URL ：https://mitsu-boshi.jp/

本件に関するお問い合わせ先

三星毛糸株式会社

未来共創事業部 長神

E-Mail：takibico@mitsu-boshi.jp