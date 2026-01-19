コロンバンが京王百貨店新宿店7階大催場に期間限定出店！ 2月4日より各地から厳選したいちごが勢ぞろいする「全国いちご選手権」を開催

写真拡大 (全16枚)

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部　二郎、以下：コロンバン、URL：https://www.colombin.co.jp/）では、1月23日（金）から2月15日（日）まで、京王百貨店新宿店にて開催されるバレンタイン催事「Keio CHOCOLATE MARKET」に出店いたします。前半（1月23日～2月3日）は、コロンバン伝統の味をお届けする“昭和レトロなケーキ”を販売。続く後半（2月4日～2月15日）からは、フルーツワッフルの専門店「Waffle Palette-ワッフルパレット-」をオープンし、全国から選りすぐりのいちごが勢ぞろいする『第5回お客様が選ぶ！！全国いちご選手権』を同時開催いたします。また、全期間を通じ、バレンタインの贈り物にぴったりの焼き菓子も幅広く取り揃え、皆さまをお迎えいたします。



■創業101年のコロンバンが贈る昭和レトロなケーキたち


販売期間：2026年1月23日（金）～2月3日（火）




1924年の創業以来、日本で最も早く正統なフランス菓子を紹介してきたコロンバンは、本物の味を追求し続けてまいりました。今回の催事では、101年の歴史の中で磨ぎ抜かれた伝統の技術と、厳選された素材を使用し、かつて多くの方々に愛された懐かしのケーキたちが揃います。


時代を超えて受け継がれる「お菓子を通じてお客様に感動と喜びをお届けしたい」という願いを込めた、どこか懐かしく、一口で自然と笑顔がこぼれるような伝統の味をぜひお楽しみください。



＜商品ラインアップ＞

1）ショートケーク　\702


卵をふんだんに使用したふんわりしっとり食感のスポンジ生地に、生クリームとバニラが香る「元祖」ショートケーキ。旬の苺が奏でる軽やかな酸味とともに、素材本来のシンプルで奥深い味わいをお楽しみください。



2）ショコラ・パリジャン　\702


ハイカカオの濃厚なチョコに、グランマニエ香る軽い口当たりのバタームースを重ねました。シロップをたっぷり染み込ませたしっとり生地とムースが重なり合い、大人の味わいが楽しめる芳醇なチョコレートケーキに仕上げました。



3）ルーロー・モカ　\648


コーヒー風味のロール生地に、ラム酒で香りを付けたコーヒーバタークリームを合わせました。昭和40年代の製法を守り続ける伝統の味わいは、令和の今も愛され続けています。



4）モンブラン・オ・マロン　\540


スポンジ生地に濃厚な生クリームを重ね、栗の甘露煮で作ったマロンペーストを絞りました。サクランボのリキュールの香りが特徴の、昭和初期から平成にかけて販売されていたモンブランの復刻版です。



5）エクレール・ショコラ　\432


少し卵が多めの柔らかくしっとりした生地に生クリームをたっぷり詰め、創業当時から変わらないカカオマスとシロップのみのチョコレートで仕上げた、懐かしい味わいのエクレアです。



6）シュー・ア・ラ・クレーム　\432


創業当時から販売していた、少し卵が多めの柔らかくしっとりしたシュー生地に、濃厚で自然な甘さ、すっきりとした後味の生クリームをたっぷり詰めたシュークリームです。



7）クレーム カラメル　\540


戦後間もない1948年（昭和23年）頃から販売していた、シンプルで少し硬めの窯焼きプリンです。牛乳、卵、砂糖、バニラが織りなす昔懐かしい味わいを、当時のままにお届けします。



＊表示価格は、全て税込です。




■8種の厳選いちごのワッフルが勢ぞろい！『第5回 お客様が選ぶ！！全国いちご選手権』


販売期間：2026年2月4日（水）～2月15日（日）




【Waffle Palette -ワッフルパレット-】

2013年に惜しまれつつ販売休止となったコロンバンを代表する人気商品「ワッフル」を、より美味しく、より華やかに進化させ復活させたフルーツワッフルの専門店です。生地、クリーム、フルーツにこだわり、カラフルで楽しさあふれる世界観を表現しました。



＜素材へのこだわり＞

・ワッフル生地


卵の配合比が高く、もっちりしっとりした食感に焼き上げた風味豊かな生地です。


・クリーム


いちごの魅力を最大限に引き出すシャンティクリームと、芳醇なカカオの香りが楽しめるショコラクリームの2種類をご用意しました。


・フルーツ


全国各地から集めた旬のいちごを一堂に集結させました。市場に出回らない希少品種や高級品種など、味自慢の人気いちごをふんだんにのせています。ハーフカットされたいちごはバレンタインらしくハート形にカットし彩りを添えています。



＜商品ラインアップ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１）ふくはる香／ふくはる香 ショコラ　各\1,296


福島県斎藤農園産。福島の春の息吹を感じさせる、甘く豊かな香りが特長。肥料の研究を重ねた最高品質のいちごは、甘みと酸味のバランスが良く、しっかりとした果肉感を楽しめます。



2)あまりん／あまりん ショコラ　各\1,296


埼玉県ただかね農園産。生産者の長年の経験から肥料や土を見極め、最高の状態に育て上げた、まさに「芸術的な一粒」。埼玉県のプライドをかけてお届けする「甘味の王様」は、卓越した甘さと香りが特長です。



3)ふさの香／ふさの香 ショコラ　各\1,404


千葉県ちあきのいちご園産。こだわりの土耕栽培で、いちご本来の美味しさを追求した一粒。桃のような爽やかな香りと、口いっぱいに溢れる甘さが特長で、その豊かな香りに心惹かれる一品です。



4)あまつおとめ（うた乃）／あまつおとめ（うた乃）　ショコラ　各\1,188


三重県津インターファーム産。三重県オリジナル品種「うた乃」の中から、最も優れた「天」等級のみを厳選。有機肥料で大切に育てられたいちごは、まさに天から届いたような、気品あふれる輝きと味わいです。



5)みおしずく／みおしずく ショコラ　各\1,404


滋賀県七夕いちご園産。「苺エンジニア」が自ら構築したシステムで育て上げた、滋賀県初のオリジナル品種。エンジニア魂の結晶とも言える一粒は、心まで潤うお花のような芳醇な香りと、豊かな味わいが楽しめます。



6)紀の香／紀の香 ショコラ　各\1,188


和歌山県前田農園産。フルーツ王国・和歌山で50年続く技と、土を元気にする「酸素農法」が生み出したこだわりの一品。香り、甘み、酸味が最高の調和を奏でる、五感に響くハーモニーをお楽しみください。



7)とっておき／とっておき　ショコラ　各\1,404


鳥取県福菱産。名峰・大山から湧き出る清らかな井戸水と、栄養たっぷりの土で育まれた鳥取の逸品。


突き抜けるような華やかな香りと、大山の雫が磨き上げた上品な甘さを堪能できる「とっておき」の一粒です。



8）おおきみ／おおきみ ショコラ　各\1,404


宮崎県大野農園産。土と語り合い、常に最高の状態を追求する丁寧な職人技から生まれた一品。驚くほど濃厚な甘さと溢れ出す香りが特長で、しっかりとした果肉の食感とともに至福のひとときを届けます。


＊表示価格は、全て税込です。







■バレンタインの贈り物に、とっておきのショコラを。冬の焼き菓子セレクション


販売期間：2026年1月23日（金）～2月15日（日）





催事期間中は、バレンタインのギフトや自分へのご褒美にぴったりの焼き菓子も豊富に取り揃えております。缶も中身もまるでショートケーキのような愛らしさで話題の「ショートケーキクッキー」をはじめ、優しい食感に焼き上げた「しっとりブラウニー」、ティータイムに華を添える「午後のショコラ」。さらに、人気商品の焼きショコラ4種類をアレンジした、新食感の「焼きショコラトリフ」も登場。昭和レトロなケーキや旬のいちごワッフルとともに、この時期だけの特別なラインアップをお楽しみください。






＜店舗情報＞

場所：〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4　京王百貨店新宿店 7F大催場


営業時間：2026年1月23日（金）～2月3日（火）10:00～20:00


2月4日（水）～2月14日（土）10:00～21:00


最終日2月15日（日）10:00～17:00