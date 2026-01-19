【スポーツブランドに関する調査】一番好きなブランド上位3位のイメージは、「信頼性」「品質」の2項目が上位。次いで、ナイキでは「デザイン性」、アディダス・ニューバランスでは「親しみやすい」が続く

マイボイスコム株式会社

■スポーツブランドに関心がある層は2割強、関心がない層は56％。スポーツブランドを身に着ける人のうち、「日常のファッション」「スポーツ・運動」の場面で着る人が各40％台

■一番好きなブランド上位3位のイメージは、「信頼性」「品質」の2項目が上位。次いで、ナイキでは「デザイン性」、アディダス・ニューバランスでは「親しみやすい」が続く

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、7回目となる『スポーツブランド』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

よく身につけるスポーツブランドや好きなブランド、アイテム選定時の重視点などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1724_1_37fe89ec7567913031a959cf05747fd1.jpg?v=202601190321 ]

1. スポーツブランドへの関心度

スポーツブランドに関心がある層は、「関心がある」「ある程度関心がある」を合わせて21.0％です。男性10・20代では3割強と他の層より高く、また、男性40代や女性10・20代でも3割弱みられます。

一方、関心がない層（「関心はない」「あまり関心はない」の合計）は56.0％です。女性10～40代では各60％台と高く、特に女性30代で顕著です。

2. よく身につけるスポーツブランドのアイテム

スポーツブランドを身につける人（全体の約64％）が、よく身につけるアイテムは（複数回答）、「靴・シューズ、スニーカー、ブーツ、サンダル」が69.5％、「Ｔシャツ」「ジャージ、スウェット」が各3割強、「スポーツ用ウエア」「アウター」が各3割弱です。

3. スポーツブランドのアイテムを身に着ける場面

スポーツブランドを身につける人の利用場面は（複数回答）、「日常のファッション」が46.8％、「スポーツ・運動をする時」が40.7％、「動きやすい服装がよい時」「アウトドアに出かける時」「家にいる時の部屋着」が各20％台です。

過去調査と比べて、「スポーツ・運動をする時」「アウトドアに出かける時」などが減少傾向です。

女性30～50代では「日常のファッション」の比率が高く、特に女性40代では6割弱となっています。

4. スポーツブランドのアイテム選定時の重視点

スポーツブランドのアイテム選定時の重視点は（複数回答）、「デザイン」が購入者の52.9％、「品質」「価格」が各5割弱、「サイズ」が40.1％です。

「動きやすさ、伸縮性」「色・生地の柄」「手入れのしやすさ」は、女性で比率が高くなっています。

5. 一番好きなスポーツブランド

一番好きなスポーツブランドは、「アディダス」が10.3％、「ナイキ」が9.1％、「ニューバランス」が7.2％です。

女性では「アディダス」「ニューバランス」が同率で上位2位、女性60～70代では「ニューバランス」「ナイキ」が上位2位となっています。

6. 好きなスポーツブランドのイメージ

好きなスポーツブランドがある人に、一番好きなブランドのイメージを聞いたところ（複数回答）、「信頼性・安心感がある」が53.0％、「品質・技術が優れている」が44.6％、「機能的」が31.2％となっています。

一番好きなブランド上位3位の『アディダス』『ナイキ』『ニューバランス』のイメージをみると、「信頼性」「品質」に次いで、『ナイキ』では「デザイン性が高い」、『アディダス』『ニューバランス』では「親しみやすい」が続きます。

また、その他のブランドに着目すると、『ミズノ』では「信頼性・安心感がある」が7割強と他の層と比べて高い割合を示しています。

-------------------------------------------- 一番好きなブランド上位3位のイメージ --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆気に入っているスポーツブランドのアイテム（全2,581件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1724_2_e0fa277152df3a9da44263bf1e32e45b.jpg?v=202601190321 ]

