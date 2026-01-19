ニホンミツバチの百花蜜『山の蜜』を好評販売中／宮崎県諸塚村特産品販売所「もろっこはうす」

一般社団法人 ウッドピア諸塚

宮崎県北部の山間にある諸塚村（もろつかそん）は、山々の豊かな恵みを活かし、木材、椎茸、和牛、茶の生産を村の四大基幹産業としています。

村の面積の9割を占める森林とそれに包まれるように点在する集落。自然に寄り添う人々の暮らしの中には、ニホンミツバチの自然養蜂が息づいています。

アカシアやレンゲといった単一の花を蜜源とする「単花蜜」に対し、山の中の様々な種類の花から生まれる蜂蜜は「百花蜜（ひゃっかみつ）」と呼ばれ、濃厚で深みのある味わいが世界中で愛されています。諸塚村で採集される蜂蜜も、この百花蜜です。

「ウト」と呼ばれる自作の巣箱を山々に据えて、春先にニホンミツバチを招き入れたら身の回りのお世話をし、秋が暮れる頃にたった一度だけ、ミツバチたちの冬の食糧を残して採蜜します。この、ミツバチにも優しい自然養蜂の百花蜜はとても貴重なものです。

現在、諸塚村の特産品販売所「もろっこはうす」では、この秋に採集した百花蜜『山の蜜』を好評販売中です。同販売所のオンラインショップからクール便でお取り寄せもできます。

諸塚村の自然養蜂家たちが手間と愛情をかけて採集した、貴重で栄養価の高い天然蜂蜜を、この機会にぜひ味わってみてください！

諸塚村の二ホンミツバチ百花蜜『山の蜜』

○価格（税込・送料別） 200ｇ：3,888円／400g：7,400円／600g：10,800円

○賞味期限 製造より365日

○保存方法 冷蔵庫（10℃以下）に保管し、お早めにお召し上がりください。

○配送方法 クール便（冷蔵）

○商品紹介サイト https://shop.morokkohouse.jp/products/yama-no-mitsu

諸塚村特産品販売所「もろっこはうす」

○住所 宮崎県東臼杵郡諸塚村家代2640-3

○TEL 0982-65-0264（受付時間 9：00～16：00）

○公式サイト https://www.morokkohouse.jp/

○オンラインショップ https://shop.morokkohouse.jp/