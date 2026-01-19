【2026年最新モデル登場】Android16 × Gemini AI搭載「AORLYM P12」12インチ高性能タブレットを日本楽天市場にて発売開始、6部品付属（専用ケース+キーボード+フィルム等）

■ AI時代に最適化された、次世代Androidタブレットが日本上陸

深圳市道格创想电子商务有限公司

AORLYM（アオリム）は、2026年最新発売モデルとなる

**Android16搭載 12インチタブレット「AORLYM P12」**を、

日本楽天市場限定で正式販売開始いたしました。

本製品は、Gemini AI統合による次世代操作体験と、

2.4K高解像度・120Hz高リフレッシュレートの大画面ディスプレイを兼ね備えた、

仕事・学習・エンタメすべてに対応する高性能Androidタブレットです。

■ Android16 × Gemini AIで、タブレット体験を次のステージへ

AORLYM P12は、最新OS Android16を搭載し、

Googleの先進AIである Gemini AI をシステムレベルで統合。

検索、文章作成、翻訳、要約、情報整理など、

日常利用からビジネス、学習用途まで、AIがユーザーをスマートにサポートします。

Android16 タブレット、AIタブレット、Gemini対応タブレットを探している

日本市場のユーザーにとって、非常に注目度の高いモデルとなっています。

■ 12インチ・2.4K・120Hzの大画面で、圧倒的な没入感

ディスプレイには、

12インチ IPSパネル / 解像度2000×1200（2.4K） / 120Hz高リフレッシュレートを採用。

スクロールや動画再生、オンライン会議、ゲーム操作まで滑らかで、

NetflixやYouTubeも Widevine L1対応により1080P高画質再生が可能です。

大画面タブレット、12インチ タブレット、動画視聴用 タブレットとしても

高い満足度を実現しています。

■ 最大48GBメモリ × 10000mAhバッテリーの高性能設計

8GBの実メモリに加え、仮想RAM拡張により最大48GBメモリに対応。

さらに 128GBストレージ＋最大2TB拡張で、アプリやデータ管理も安心です。

CPUには UNISOC T7280 8コア（最大2.2GHz）を搭載し、

10000mAhの超大容量バッテリーにより長時間の使用にも対応。

仕事用タブレット、学習用タブレット、在宅ワーク用端末としても

高い実用性を発揮します。

■ キーボード・マウス付き「6点フルセット」で、届いてすぐPC化

AORLYM P12は、タブレット本体に加え、以下 6つのアクセサリーを標準付属：

Bluetoothキーボード

Bluetoothマウス

専用レザーケース

タッチペン

強化ガラス保護フィルム

有線イヤホン

これにより、購入後すぐに ノートPC代わりとして使用可能。

キーボード付きタブレット、タブレット フルセットを探している方にも最適です。

■ 日本楽天市場限定販売｜発売記念 特別価格

AORLYM P12は、現在日本楽天市場のみでの限定販売となります。

通常価格：27,900円（税込）

発売記念・期間限定特価：21,900円（税込）

▼ 商品ページ（楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/ap12/

※ 数量・期間限定のため、予告なく終了する場合がございます。

■ 製品概要

製品名：AORLYM P12 タブレット

OS：Android 16

ディスプレイ：12インチ / 2.4K / 120Hz

AI機能：Gemini AI 統合

メモリ：最大48GB（8GB＋拡張）

バッテリー：10000mAh

販売先：日本楽天市場（限定）