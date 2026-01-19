【2026年最新モデル登場】Android16 × Gemini AI搭載「AORLYM P12」12インチ高性能タブレットを日本楽天市場にて発売開始、6部品付属（専用ケース+キーボード+フィルム等）
■ AI時代に最適化された、次世代Androidタブレットが日本上陸
AORLYM（アオリム）は、2026年最新発売モデルとなる
**Android16搭載 12インチタブレット「AORLYM P12」**を、
日本楽天市場限定で正式販売開始いたしました。
本製品は、Gemini AI統合による次世代操作体験と、
2.4K高解像度・120Hz高リフレッシュレートの大画面ディスプレイを兼ね備えた、
仕事・学習・エンタメすべてに対応する高性能Androidタブレットです。
■ Android16 × Gemini AIで、タブレット体験を次のステージへ
AORLYM P12は、最新OS Android16を搭載し、
Googleの先進AIである Gemini AI をシステムレベルで統合。
検索、文章作成、翻訳、要約、情報整理など、
日常利用からビジネス、学習用途まで、AIがユーザーをスマートにサポートします。
Android16 タブレット、AIタブレット、Gemini対応タブレットを探している
日本市場のユーザーにとって、非常に注目度の高いモデルとなっています。
■ 12インチ・2.4K・120Hzの大画面で、圧倒的な没入感
ディスプレイには、
12インチ IPSパネル / 解像度2000×1200（2.4K） / 120Hz高リフレッシュレートを採用。
スクロールや動画再生、オンライン会議、ゲーム操作まで滑らかで、
NetflixやYouTubeも Widevine L1対応により1080P高画質再生が可能です。
大画面タブレット、12インチ タブレット、動画視聴用 タブレットとしても
高い満足度を実現しています。
■ 最大48GBメモリ × 10000mAhバッテリーの高性能設計
8GBの実メモリに加え、仮想RAM拡張により最大48GBメモリに対応。
さらに 128GBストレージ＋最大2TB拡張で、アプリやデータ管理も安心です。
CPUには UNISOC T7280 8コア（最大2.2GHz）を搭載し、
10000mAhの超大容量バッテリーにより長時間の使用にも対応。
仕事用タブレット、学習用タブレット、在宅ワーク用端末としても
高い実用性を発揮します。
■ キーボード・マウス付き「6点フルセット」で、届いてすぐPC化
AORLYM P12は、タブレット本体に加え、以下 6つのアクセサリーを標準付属：
Bluetoothキーボード
Bluetoothマウス
専用レザーケース
タッチペン
強化ガラス保護フィルム
有線イヤホン
これにより、購入後すぐに ノートPC代わりとして使用可能。
キーボード付きタブレット、タブレット フルセットを探している方にも最適です。
■ 日本楽天市場限定販売｜発売記念 特別価格
AORLYM P12は、現在日本楽天市場のみでの限定販売となります。
通常価格：27,900円（税込）
発売記念・期間限定特価：21,900円（税込）
▼ 商品ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/ap12/
※ 数量・期間限定のため、予告なく終了する場合がございます。
■ 製品概要
製品名：AORLYM P12 タブレット
OS：Android 16
ディスプレイ：12インチ / 2.4K / 120Hz
AI機能：Gemini AI 統合
メモリ：最大48GB（8GB＋拡張）
バッテリー：10000mAh
販売先：日本楽天市場（限定）