大学生の災害ボランティア活動推進に向けて神奈川県・JAPANボランティア協会・日本財団ボランティアセンターが協定締結

公益財団法人日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）は、1月13日に「ボランティア活動推進に関する協定」を神奈川県（知事 黒岩 祐治）、NPO法人JAPANボランティア協会（理事長 小茂鳥 雅史）と締結しましたので、お知らせいたします。日本財団ボラセンと自治体との協定は、長野県軽井沢町、大阪府松原市に続いて3件目です。また、首都圏の自治体との協定締結は、今回が初めてとなります。