こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【日本大学】〜官学連携による下水道施設の維持管理・技術開発の推進〜 日本大学・千葉県・公益財団法人千葉県下水道公社による３者間連携協定式について
この度、日本大学生産工学部、千葉県及び公益財団法人千葉県下水道公社は、下水道分野における調査研究を通じて、実践的な技術や知見を獲得することや、優秀な技術者を育成することなどを目的として、連携協定を締結します。本協定により、大学の専門的知見と現場の課題を融合させることで、効率的な維持管理手法の確立や新技術の社会実装を図り、下水道事業の発展に寄与することを目指します。
つきましては、下記により締結式を開催しますので、是非ご取材賜りますようお願い申し上げます。
１ 協定締結式の日時及び場所
令和８年１月２６日（月）午後３時から午後３時３０分
千葉県庁 本庁舎５階 大会議室
２ 出席者
千葉県 知事 熊谷俊人
日本大学 生産工学部 学部長 澤野利章
公益財団法人 千葉県下水道公社 理事長 澤 宏幸
３ 協定締結式の流れ
あいさつ
協定書への署名
写真撮影
４ 連携の趣旨及び内容
千葉県が管理する下水道施設を活用し、下記事項について、連携して調査研究を実施する。
○ 維持管理マネジメントに関すること
○ 水処理及び汚泥処理の手法に関すること
○ その他、３者が必要であると認める事項に関すること
５ 今後の予定
取り組みの具体化に向けて３者での協議を進める。
６ 取材について
事前申し込みは不要です。
開始５分前（午後２時５５分）までに、受付（会場前）をお願いします。
＊報道腕章の着用をお願いします。
７ 問い合わせ先
日本大学生産工学部庶務課
住 所 : 千葉県習志野市泉町1-2-1
電話：047-474-2201
▼本件に関する問い合わせ先
日本大学生産工学部庶務課
住所：千葉県習志野市泉町1-2-1
TEL：047-474-2201
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
１ 協定締結式の日時及び場所
令和８年１月２６日（月）午後３時から午後３時３０分
千葉県庁 本庁舎５階 大会議室
２ 出席者
千葉県 知事 熊谷俊人
日本大学 生産工学部 学部長 澤野利章
公益財団法人 千葉県下水道公社 理事長 澤 宏幸
３ 協定締結式の流れ
あいさつ
協定書への署名
写真撮影
４ 連携の趣旨及び内容
千葉県が管理する下水道施設を活用し、下記事項について、連携して調査研究を実施する。
○ 維持管理マネジメントに関すること
○ 水処理及び汚泥処理の手法に関すること
○ その他、３者が必要であると認める事項に関すること
５ 今後の予定
取り組みの具体化に向けて３者での協議を進める。
６ 取材について
事前申し込みは不要です。
開始５分前（午後２時５５分）までに、受付（会場前）をお願いします。
＊報道腕章の着用をお願いします。
７ 問い合わせ先
日本大学生産工学部庶務課
住 所 : 千葉県習志野市泉町1-2-1
電話：047-474-2201
▼本件に関する問い合わせ先
日本大学生産工学部庶務課
住所：千葉県習志野市泉町1-2-1
TEL：047-474-2201
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/