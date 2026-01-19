この度、日本大学生産工学部、千葉県及び公益財団法人千葉県下水道公社は、下水道分野における調査研究を通じて、実践的な技術や知見を獲得することや、優秀な技術者を育成することなどを目的として、連携協定を締結します。本協定により、大学の専門的知見と現場の課題を融合させることで、効率的な維持管理手法の確立や新技術の社会実装を図り、下水道事業の発展に寄与することを目指します。

つきましては、下記により締結式を開催しますので、是非ご取材賜りますようお願い申し上げます。

１　協定締結式の日時及び場所

　令和８年１月２６日（月）午後３時から午後３時３０分

　千葉県庁 本庁舎５階 大会議室

２　出席者

　千葉県 知事　熊谷俊人

　日本大学 生産工学部 学部長　澤野利章

　公益財団法人 千葉県下水道公社 理事長　澤　宏幸

３　協定締結式の流れ

　　あいさつ

　　協定書への署名

　　写真撮影

４　連携の趣旨及び内容

　千葉県が管理する下水道施設を活用し、下記事項について、連携して調査研究を実施する。

　○ 維持管理マネジメントに関すること

　○ 水処理及び汚泥処理の手法に関すること

　○ その他、３者が必要であると認める事項に関すること

５　今後の予定

　　取り組みの具体化に向けて３者での協議を進める。

６　取材について

　　事前申し込みは不要です。

　　開始５分前（午後２時５５分）までに、受付（会場前）をお願いします。

　　＊報道腕章の着用をお願いします。

７　問い合わせ先

　　日本大学生産工学部庶務課

　　住 所 : 千葉県習志野市泉町1-2-1

　　電話：047-474-2201

▼本件に関する問い合わせ先

