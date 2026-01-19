こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
相模原発の「知」を社会課題解決へ 相模女子大学教員65名の専門分野を一覧化「コメンテーターガイドブック」を制作
相模女子大学・相模女子大学短期大学部（所在地：神奈川県相模原市南区、学長：田畑雅英、以下「相模女子大学」）は、新聞・テレビ・ラジオ・webメディア等の報道関係者が、専門的なコメントや解説を必要とする際に、適切な教員へ迅速にアクセスできるよう、教員の専門分野や主な実績を一覧化した「コメンテーターガイドブック」を制作しました。
本ガイドブックは、報道現場における「限られた時間の中で信頼できる専門家を探す」という課題に応えることを目的とし、社会的関心の高いテーマを中心に教員65名を分野別に掲載したものです。教員ごとに「コメント」「専門分野」「主な実績」「著書情報」「研究者情報」を整理しました。さらに、すべての教員にQRコードを掲載し、web上に掲載されている研究者情報にもアクセスしやすい設計にしました。
相模女子大学は2025年に創立125年を迎え、『日経グローカル』誌の「大学の地域貢献度ランキング」において10期連続全国女子大1位という評価をいただきました。研究や地域連携活動を通じて培ってきた実践知を、教育現場にとどめず、社会に還元することを重要な使命と考えています。ぜひ本冊子を活用いただけますと幸いです。
教員のカテゴリー
●日本文学・日本語学・文化史
●国際コミュニケーション
●メディア・サブカルチャー
●建築・衣装・デザイン
●医療・福祉・心理
●健康・栄養・食育
●教育・学習支援
●経済・経営・マーケティング・観光
●航空宇宙工学
▼本件に関する問い合わせ先
相模女子大学 大学事務部
広報・戦略室
住所：神奈川県相模原市南区文京2-1-1
TEL：042-747-9560
メール：kouhou-senryaku@mail2.sagami-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
