こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が1月31日に「西岡まちの灯り」を開催 ― アイスキャンドルとランタンでキャンパスが幻想的に包まれる1日
1月31日（土）、札幌大学（札幌市豊平区）構内において「西岡まちの灯り」が開催される（主催：「西岡まちの灯り」実行委員会）。これは、毎年実施している冬の地域イベントで、当日は、アイスキャンドル点灯式をはじめ、子供向けの遊びコーナーや地ビールのイベントなど、子供から大人まで楽しめる企画を用意。キャンパスがアイスキャンドルと紙袋ランタンで彩られ、幻想的な風景を楽しむことができる。来場自由。また同日は、同大の学生や教職員、地域住民などを対象とした「第1回室内雪合戦交流大会」も開催される（要参加申し込み）。
「西岡まちの灯り」は、札幌大学や西岡地区町内会連合会、西岡商工振興会などが中心となって毎年実施している冬の地域イベント。令和3年からは札幌大学に会場を移して行われており、昨年は約900名が来場した。
イベント当日は、同大正門から中央棟入口にかけて約200mの通りを、650個を超えるアイスキャンドルと紙袋ランタンで彩り、的当てや宝探しといった子供向けの遊びコーナー、地元産のホップを使って開発された「西岡地ビール」の提供など、さまざまな催しを実施。また、アイスキャンドルの点灯式の後には来場者へのプレゼントも配布される。
運営には、同大の在学生がボランティアとして参加し、会場設営や各ブースのサポート、来場者対応などを担当。地域の町内会や商工振興会といった人々と協働してイベントを盛り上げ、普段と異なる幻想的なキャンパスを演出する。
なお当日は、第1体育館で「第1回室内雪合戦交流大会」も同時開催。同大の教職員や学生、近隣住民らが室内雪合戦を行い、汗を流しながら交流を深める。
イベント概要は以下の通り。
◆西岡まちの灯り
【日 時】1月31日（土） 15:30〜18:30
・アイスキャンドル点灯式 16:30
・こども遊びコーナー 15:30〜16:30
・こども抽選会 16:00〜
・西岡地ビールプロジェクト 15:30〜18:30
・来場者プレゼント 17:00〜
※天候状況により変更の可能性があります。
【場 所】札幌大学構内（豊平区西岡3条7丁目3-1）
※来場者駐車場は、第1駐車場（SUcole横）となります。専用駐車場以外への駐車はご遠慮ください。なお、駐車場は大変狭くなっておりますので、公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
【主 催】「西岡まちの灯り」実行委員会（西岡商工振興会・西岡地区町内会連合会・札幌大学・西岡福住地区センター・西岡まちづくりセンター）
【協 力】西岡地区福祉のまち推進センター・西岡地区青少年育成委員会・介護予防センター西岡・西岡北中学校美術部・西岡児童会館・西岡高台児童会館
※地域のみなさまの沢山のご来場をお待ちしています。
■同時開催イベント〈第1回室内雪合戦交流大会〉
スポーツセンターでは、地域の方々と本学教職員と学生とがスポーツを通して交流することを目的に、気軽に楽しめる室内雪合戦交流大会を開催します。身体を動かすことが減る冬期間、天候に左右されない屋内での雪合戦で心地良い汗をかきませんか。
【日 時】1月31日（土）
一般の部：8:45〜11:00（8:45受付、9:00開会式・準備運動、9:30試合開始）
小学生の部：11:45〜15:00（11:45受付、12:00準備運動等、12:30試合開始）
【場 所】札幌大学第1体育館
【持ち物】上靴、汗拭きタオル、飲み物
【参加対象】同大教職員および学生、地域にお住いの方 など
【実施種目】室内雪合戦 ※札幌市中央区が策定した競技ルールに従って行います。
【募集チーム数】一般の部（中学生以上）、小学生低学年の部、小学生高学年の部 各6チーム
【チーム編成】5名以上10名未満 ※小学生チームは監督（大人）の引率が必要。
【参加料】無料
【参加特典】参加者全員に飲み物とサツドラ西岡札大前店限定7％offクーポン券
【参加申込】札幌大学HPから1月19日（月）までに要申し込み。
【申し込み、イベント詳細】
https://www.sapporo-u.ac.jp/news/contribution/2026/01062949.html
▼本件に関する問い合わせ先
・学務部 学生課
TEL: 011-852-9177
・企画部 地域連携課
TEL: 011-827-5877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
イベント当日は、同大正門から中央棟入口にかけて約200mの通りを、650個を超えるアイスキャンドルと紙袋ランタンで彩り、的当てや宝探しといった子供向けの遊びコーナー、地元産のホップを使って開発された「西岡地ビール」の提供など、さまざまな催しを実施。また、アイスキャンドルの点灯式の後には来場者へのプレゼントも配布される。
運営には、同大の在学生がボランティアとして参加し、会場設営や各ブースのサポート、来場者対応などを担当。地域の町内会や商工振興会といった人々と協働してイベントを盛り上げ、普段と異なる幻想的なキャンパスを演出する。
なお当日は、第1体育館で「第1回室内雪合戦交流大会」も同時開催。同大の教職員や学生、近隣住民らが室内雪合戦を行い、汗を流しながら交流を深める。
イベント概要は以下の通り。
◆西岡まちの灯り
【日 時】1月31日（土） 15:30〜18:30
・アイスキャンドル点灯式 16:30
・こども遊びコーナー 15:30〜16:30
・こども抽選会 16:00〜
・西岡地ビールプロジェクト 15:30〜18:30
・来場者プレゼント 17:00〜
※天候状況により変更の可能性があります。
【場 所】札幌大学構内（豊平区西岡3条7丁目3-1）
※来場者駐車場は、第1駐車場（SUcole横）となります。専用駐車場以外への駐車はご遠慮ください。なお、駐車場は大変狭くなっておりますので、公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
【主 催】「西岡まちの灯り」実行委員会（西岡商工振興会・西岡地区町内会連合会・札幌大学・西岡福住地区センター・西岡まちづくりセンター）
【協 力】西岡地区福祉のまち推進センター・西岡地区青少年育成委員会・介護予防センター西岡・西岡北中学校美術部・西岡児童会館・西岡高台児童会館
※地域のみなさまの沢山のご来場をお待ちしています。
■同時開催イベント〈第1回室内雪合戦交流大会〉
スポーツセンターでは、地域の方々と本学教職員と学生とがスポーツを通して交流することを目的に、気軽に楽しめる室内雪合戦交流大会を開催します。身体を動かすことが減る冬期間、天候に左右されない屋内での雪合戦で心地良い汗をかきませんか。
【日 時】1月31日（土）
一般の部：8:45〜11:00（8:45受付、9:00開会式・準備運動、9:30試合開始）
小学生の部：11:45〜15:00（11:45受付、12:00準備運動等、12:30試合開始）
【場 所】札幌大学第1体育館
【持ち物】上靴、汗拭きタオル、飲み物
【参加対象】同大教職員および学生、地域にお住いの方 など
【実施種目】室内雪合戦 ※札幌市中央区が策定した競技ルールに従って行います。
【募集チーム数】一般の部（中学生以上）、小学生低学年の部、小学生高学年の部 各6チーム
【チーム編成】5名以上10名未満 ※小学生チームは監督（大人）の引率が必要。
【参加料】無料
【参加特典】参加者全員に飲み物とサツドラ西岡札大前店限定7％offクーポン券
【参加申込】札幌大学HPから1月19日（月）までに要申し込み。
【申し込み、イベント詳細】
https://www.sapporo-u.ac.jp/news/contribution/2026/01062949.html
▼本件に関する問い合わせ先
・学務部 学生課
TEL: 011-852-9177
・企画部 地域連携課
TEL: 011-827-5877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/