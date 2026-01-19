有機トマトを100％使用した、「デルモンテ オーガニックトマトジュース」750ml 新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、3月16日に、「デルモンテ オーガニックトマトジュース」750mlを全国で新発売します。

「デルモンテ オーガニックトマトジュース」は、カリフォルニアで有機農法栽培した完熟トマトを1本（750ml）に15個分（＊）使用した、食塩無添加のトマトジュースです。

濃厚な味わいなのに飲みやすく、毎日の習慣としてお飲みいただくのにぴったりです。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。

（＊）トマト1個のジュース重量（当社調べ）から算出

記

１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/185_1_44acdbbd83f17ffc5a7790574606a778.jpg?v=202601190551 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年3月16日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

以上