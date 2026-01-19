有機トマトを100％使用した、「デルモンテ オーガニックトマトジュース」750ml 新発売！

キッコーマン食品株式会社は、3月16日に、「デルモンテ オーガニックトマトジュース」750mlを全国で新発売します。



デルモンテ オーガニックトマトジュース

「デルモンテ オーガニックトマトジュース」は、カリフォルニアで有機農法栽培した完熟トマトを1本（750ml）に15個分（＊）使用した、食塩無添加のトマトジュースです。


濃厚な味わいなのに飲みやすく、毎日の習慣としてお飲みいただくのにぴったりです。




これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。




（＊）トマト1個のジュース重量（当社調べ）から算出




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



１．品名及び内容量・容器、価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円 消費税別）


※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。


２．発売日　2026年3月16日


３．販売地域　全国


４．お客様お問合せ先　キッコーマンお客様相談センター　TEL 0120-120358



