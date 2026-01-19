JPR、宮崎県ポートセールス協議会主催「みやざき港湾利用促進 ビジネスマッチング会＆ミニセミナー」に登壇～官民連携による海上輸送モーダルシフトのパネルディスカッションに参加～
日本パレットレンタル株式会社（代表取締役社長：二村篤志、本社：東京都千代田区、以下JPR）は、2026年2月3日（火）に開催される、宮崎県ポートセールス協議会が主催する「みやざき港湾利用促進 ビジネスマッチング会＆ミニセミナー」に登壇いたします。
1. 名称：みやざき港湾利用促進 ビジネスマッチング会＆ミニセミナー
2. 日時：2026年2月3日（火） 13:00～19:00
- ビジネスマッチング会：13:00～15:00
- ミニセミナー：16:00～17:30
- 情報交換会：17:45～19:00
3. 場所：TKPガーデンシティPREMIUM大阪梅田新道
- 大阪府大阪市北区曽根崎2-3-5（梅新第一生命ビルディング 3階）
4. 主催：宮崎県ポートセールス協議会
5. 共催：大阪港湾局、堺泉北埠頭株式会社
6. 参加費：無料 （要申込）
▼JPR登壇内容（ミニセミナー）
- 時間：16:00～17:30
- テーマ：「官民が連携した海上輸送モーダルシフトについて」
- 形式：パネルディスカッション
- パネリスト企業・団体：
- - 旭化成株式会社
- - センコー株式会社
- - 八興運輸株式会社
- - マルエーフェリー株式会社
- - 宮崎県
- - 日本パレットレンタル株式会社（JPR）
▼みどころ
ミニセミナーでは、宮崎県の港湾・定期航路の現状や県の取り組み紹介に加え、荷主企業、物流事業者、フェリー会社、そして行政が一体となったパネルディスカッションが行われます。物流の「2024年問題」以降、重要性が高まる海上輸送へのモーダルシフトについて、実務的な視点や官民連携の事例など、具体的な議論が展開される予定です。
▼参加申込について
下記URL（宮崎県HP内リンク）に記載の二次元コードよりお申込みください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/105745/105745_20260113142625-1.pdf
※先着順となりますので、定員に達した際はお申し込みをお受けできない場合がございます。