【ミツカン】好評ワッフルシリーズ第6弾　お客様の声を形にしたフレーバー「Fibeeむぎゅっとワッフル　チーズ」新発売

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、2026年1月19日（月）より、「Fibee むぎゅっとワッフル チーズ」をミツカン公式通販限定で発売いたします。

本商品は、人気の「Fibee むぎゅっとワッフル」シリーズから初めて登場する“食事系”フレーバーです。甘いものを控えたいときや、軽食としても満足できる味わいを目指し、北海道産3種のチーズを使用した、マイルドで食べ飽きないおいしさに仕上げました。

商品概要

全粒粉やおからを使ってしっとり焼き上げた、むぎゅっと食感のワッフルです。北海道産３種のチーズを使用し、マイルドでありつつ満足感のある味わいに仕立てました。むぎゅっと食感なので腹持ちがよく、小腹満たしにぴったりです。

【発酵性食物繊維量3.5ｇ (分析値) / 1個あたり】

商品開発背景

FibeeむぎゅっとワッフルはFibeeシリーズの中でも売り上げ好調で※、アールグレイ・ココア・抹茶・メープル・ほうじ茶の5種を展開してきましたが、Fibeeワッフル購入者から、「甘いものを食べる気分ではないときでも食べられるフレーバーがほしい」「軽食として食べたい」といったお声を多くいただき、食事シーンにも取り入れやすく、幅広い層に支持されているチーズフレーバーの開発に至りました。

※出典：Fibee製品２０２５年３～1１月卸出荷数累計でワッフルシリーズは44.5%を占める（ミツカン調べ）

商品開発者コメント

Fibeeの「健康感がありつつ、おいしい」というブランドの世界観を大切にしながら、しっかりとチーズの味わいを感じていただける商品を目指しました。

チーズは種類によって風味やコクが大きく異なるため、10種類以上のチーズ原料を検討し、100回以上の試作を重た結果、３種のチーズ（チェダー、ゴーダ、パルメザン）を練りんだレシピにたどり着きました。温めていただくと、表面の焼かれたチーズの香ばしさをより楽しんでいただけると思います！

（イノベーション開発部 岩村）

Fibeeブランドについて

Fibeeは、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントの商品です。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なラインナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、摂取し続けるには何より「おいしさ」が大切。Fibeeは、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっています。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/651_1_8f792621234d36bb3f87be3f391ad63b.jpg?v=202601190251 ]

■発売開始：1月19日（月）～

■発売場所：ミツカン公式通販限定 （配送エリア：全国)

公式通販サイト：https://shop.mizkan.co.jp/collections/fibee

※本商品はミツカン公式通販のみでのお取り扱いとなります。販売状況次第では販売先を拡大する予定です。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/