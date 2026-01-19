エデンレッドグループ、福利厚生・エンゲージメント領域で新ステートメント「Power up your joie de vivre（生きる喜びを、もっと。）」を発表

株式会社エデンレッドジャパン

福利厚生の食事補助サービス「チケットレストラン」を提供する株式会社エデンレッドジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：天野 総太郎）が属するエデンレッドグループ（本社フランス）は、福利厚生・エンゲージメント領域における新たなステートメント「Power up your joie de vivre（生きる喜びを、もっと。）」を発表しました。

米国の調査会社ギャラップ（Gallup）が発行する「State of the Global Workplace 2025」（※）によると、2024年の世界の従業員エンゲージメントは前年の23％から21％へと2ポイント低下しました。従業員エンゲージメントの低下は人材の定着や生産性に影響を及ぼすことから、同レポートでは生産性損失を4,380億ドル（約62兆7,680億円）と推計しています。特にフランスでは、手厚い社会保障制度があるにもかかわらず7％に。さらに日本では、わずか6％にとどまり、世界で最もエンゲージメントの低い国のひとつとなっています。エデンレッドグループは、この課題に応えるため、より前向きで生産的な職場づくりを後押しするソリューションを展開していきます。

■福利厚生に“エンゲージメント”の視点を加え、支援を拡張

エデンレッドグループはこれまで、Ticket Restaurant（食事補助）をはじめ、ギフト券や通勤券などの福利厚生ソリューションで広く知られてきました。現在はその提供価値を拡張し、従業員エンゲージメントを構成する要素を本格的に取り込みながら、企業と従業員双方にとってよりよい「働く体験」を支える取り組みを進化させています。新たなステートメント「Power up your joie de vivre（生きる喜びを、もっと。）」は、購買力、承認（称賛）、ウェルビーイングといった重要な要因に働きかけることで、従業員の期待と企業の目標のギャップを埋め、組織を支援するというエデンレッドグループの使命を表しています。

■“小さな前向きな体験”が、働く毎日を変えていく

本ステートメントは、「従業員エンゲージメントは、仕事がある毎日をより良くする小さな前向きな体験の積み重ねによって育まれる」という考え方に基づいています。例えば、より快適なランチ体験、オンラインでのスポーツレッスン、同僚からの温かいメッセージによるつながりや称賛。エデンレッドは、こうした体験を日常の中で増やしていくことで、企業に対するエンゲージメントを従業員にとってより「実感できるもの」に、そして企業にとっての「成果」へとつなげていきます。

■グローバル規模でデジタルキャンペーンも実施

新ステートメントの発表にあわせ、各国グループにてデジタルキャンペーンを展開します。今後は、従業員エンゲージメントに関する各種コンテンツも提供し、企業と従業員それぞれのニーズや意識を可視化するとともに、実効性のある施策設計のヒントを発信していきます。

■キャンペーンに先立ち、エデンレッドジャパンでは従業員アンケートを実施

エデンレッドジャパンでは、「Power up your joie de vivre（生きる喜びを、もっと。）」と呼応する取り組みとして、当社従業員を対象に、「Q. あなたの人生の喜びは何ですか？」をテーマとしたアンケートを実施しました。働く環境や価値観が変化する中、従業員の“喜び”の源泉を可視化することで、企業が提供できる支援や、福利厚生・エンゲージメント施策が果たし得る役割を改めて捉え直すことを目的としています。

＜調査結果サマリー＞

【男性】1位：家族と過ごす（66.7％） 2位：新しい経験・体験（47.6％）

3位：キャリアでの成功（42.9％）

【女性】1位：旅行（46.7％） 2位：美味しい食事（40.0%）、新しい経験・体験（40.0%）

3位：家族と過ごす（33.3％）

今回のアンケート結果から、従業員にとっての「人生の喜び」は、家族と過ごす時間や旅行、新しい経験、美味しい食事など、日常生活に根差した“体験価値”と強く結びついていることが分かりました。男性では「家族と過ごす（66.7％）」が最多、女性では「旅行（46.7％）」「美味しい食事（40.0%）」が上位となり、気持ちが前向きになる“非日常の体験”や“自分を満たす時間”へのニーズが比較的高い傾向がうかがえます。一方で、男女共通で「新しい経験・体験」が上位に挙がった点は、従業員の前向きさや充実感を高めるには、待遇面の議論だけでなく、生活を支えながら成長や刺激を得られる環境づくりが重要であることを示唆しています。こうした体験の積み重ねが、働き続けたい意欲や企業への信頼につながると考えられます。

■エデンレッド 福利厚生・エンゲージメント事業COO アルノー・エルラン よりコメント

従業員エンゲージメントは事業の成功を左右します。エデンレッドでは、職場における価値提供のあり方を見直し、福利厚生を“機能”として提供するだけでなく、従業員体験とエンゲージメントに焦点を当てたアプローチへと大きく転換しています。私たちの目標は、グローバルで包括的なソリューションを各国の実情に合わせて提供し、職場環境を改善し、従業員の意欲を引き出し、組織のパフォーマンスを高めることです。人々が「入社したい・居続けたい・成長したい」と思える職場をつくることが、私たちの目指すところです。

■株式会社エデンレッドジャパン 代表取締役社長 天野 総太郎 よりコメント

エデンレッドグループが掲げる新ステートメント「Power up your joie de vivre（生きる喜びを、もっと。）」は、福利厚生の価値を「制度」から「体験」へと広げ、働く人の毎日をより前向きにしていくという取り組みです。実質賃金の伸び悩みやエンゲージメント低下が課題となる中、企業には人材確保・定着に向けた新たな打ち手が求められています。今回、当社で実施したアンケートでも、喜びの源泉は家族との時間、旅行、新しい経験・体験といった“体験価値”にあり、働くことと暮らしの充実が強く結びついていることが分かりました。当社は今後も、食事補助サービス「チケットレストラン」をはじめとする支援を通じて、働く人の生活と企業の持続的成長の双方に貢献してまいります。

■株式会社エデンレッドジャパンが展開する「チケットレストラン」について

株式会社エデンレッドジャパンは、決済ソリューションのグローバル企業「エデンレッド（Edenred）グループ」の100%子会社で、日本において食の福利厚生サービス「チケットレストラン」を展開しています。ICカード1枚で飲食店やコンビニを「社員食堂」のように利用でき、ビジネスパーソンの食生活をサポート。日本において35年以上の実績を有し、導入実績は3,000社以上、利用者数は20万人に達するなど、国内最大規模の食事補助ソリューションとして広く活用されています。

2023年3月にはUber Japanとの業務提携を開始し、利用可能店舗数は全国25万店舗にまで拡大。勤務地や勤務時間にとらわれず利用できる、柔軟で利便性の高い食事補助サービスへと進化しています。

さらに、昨今の物価上昇トレンドにより賃上げ機運が高まったことで従業員の手取りを実質的に増やす「第３の賃上げ」としての導入や、人材確保・定着を目的に導入されるケースも急増しており、2024年の新規導入企業数は2021年比で約7.3倍まで大幅に伸長しました。

※「第３の賃上げ」とは、実質的に従業員の手取りを増やす効果があり、企業の税負担も抑えられる福利厚生サービスを活用した賃上げのことで、当社が提唱する福利厚生の活用法のひとつです。詳細：https://edenred.jp/the3rd_chinage

※ICカード「チケットレストラン」は、株式会社NTTドコモが運営する電子マネー「iD（アイディー）」の端末にかざすだけで利用可能です。「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

・会社名 ：株式会社エデンレッドジャパン

・代表 ：代表取締役社長 天野 総太郎

・所在地 ：東京都港区六本木 1-４-５ アークヒルズサウスタワー7階

・事業内容 ：Ticket Restaurant(R)の発行代行

・URL ：https://edenred.jp

■エデンレッドグループについて

エデンレッドは、働く人々の毎日を支える決済プラットフォームのリーダーで、導入企業約100万社、その従業員6,000万人、加盟店200万店をつなぎ、世界45カ国で展開しています。エデンレッドは目的別に決済ソリューションを提供しており、その種類は福利厚生向け（食事券、電子食事カード）、モビリティ向け（燃料カード、通勤バウチャー）、インセンティブ（ギフトカード、従業員エンゲージメントプラットフォーム）、企業間決済（コーポレートペイメント）サービス（バーチャルカード）など多岐にわたります。従業員の福利厚生と購買力を高め、企業の魅力と利便性を上げ、雇用市場と地域経済を活性化することを目指しています。

エデンレッドグループの社員1.2万人は、働く世界がより安全かつ効率的で利用者にやさしい経済圏となるよう、日々の業務に取り組んでいます。世界規模の技術基盤により、2024年はモバイルアプリをはじめオンラインプラットフォームやカードによる取引を中心に、売上金額が約29億ユーロ（約4,723億円 ※）を超えました。

エデンレッド企業ホームページ https://www.edenred.com/en (英語Webサイト)

※2024/12/31時点の為替1ユーロ=162.87円にもとづく