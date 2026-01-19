パラタ航空、2026年1月19日より定期便として成田＝ソウル(仁川)線に就航！

成田国際空港株式会社

パラタ航空（IATAコード：WE）は、2025年11月17日よりチャーター便として成田＝ソウル(仁川)線を運航していましたが、2026年1月19日より同路線を定期便として運航開始します。

パラタ航空は、優先搭乗や手荷物優先受取といった付加価値を備えた有料座席の設定がある一方で、機内食やラウンジ利用を提供する上級クラスを設けるなど、従来のLCC（ローコストキャリア）およびFSC（フルサービスキャリア）の区分にとらわれないサービスを提供する新興航空会社です。

韓国の首都ソウルは、伝統と流行が融合する都市として、訪れるたびに新しい発見がある魅力的な旅先です。近年では、若者を中心に注目を集めるスポットが増えており、ソウルの江南に位置する「ピョルマダン図書館」は、読書はもちろん、天井まで届く巨大な本棚が並ぶ空間は写真映えスポットとして人気です。また、ハイセンスで高級感溢れるエリア・狎鴎亭(アックジョン)は、クラシックな雰囲気のカフェなども立ち並び、近年注目のスポットとなっています。

多彩な魅力にあふれるソウルへ、パラタ航空の就航により、さらに便利にアクセスできるようになりました。

より充実した成田空港のネットワークを、ぜひご活用ください。

◼ 定期便就航日：2026年1月19日（月）

◼ 運航ターミナル：第2ターミナル

◼ 機 材：A330-200

◼ 提供座席数：294席もしくは260席

◼ 就航路線：成田＝仁川線

◼ 運航スケジュール：週12便運航

※全て現地時間です。※関係当局の許可を前提とします。※スケジュール等は都合により変更となる場合がございます。

提供：パラタ航空