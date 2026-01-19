MARTEを運営する株式会社フォティーノより、レディースファッションブランド「Ruh Dhan（ルー ダン）」がデビュー

株式会社フォティーノ



株式会社フォティーノは、野村仁美がデザイナーを務める新ブランド「Ruh Dhan（ルーダン）」を1月17日にリリース。


ヴィンテージバイヤーとして長年の経験を経て、国内ファッションブランドにて企画・デザインに携わってきた野村が自身のブランドとしてRuh Dhanをスタートする。






世界各地でヴィンテージを巡る旅の中で培われた視点を背景に、時代を越えて受け継がれてきた衣服の佇まい、その奥に内在する時代性や自由な感性、遊び心に着想を得たコレクションを展開する。







ブランド名のRuh Dhanは、「魂」を意味するRuhと、「精神的な豊かさ」を意味するDhanを語源とする。


外見を装うためだけのアイテムではなく、着る人の内側に歓びや遊び心、解放感を残すようなプロダクトを目指している。伝統的な手仕事と現代技術を行き来する自由度のあるクリエイションによって、未来のヴィンテージとなるような“今”を残し、時を経ても愛され新鮮さを失わないものづくりを追求していく。








デビューコレクションのテーマは「anima」


インドの伝統的な草木染めによるヴィーガンシルクのシリーズをはじめ、ヴィンテージの趣と現代的な技術を重ねた、時を重ねるほどに愛着の深まるアイテムを全14型展開する。






商品の価格帯は10,000～60,000円を予定している。


2026年1月21日（水）12:00よりMARTE ONLINE内にてデビューコレクションの先行予約販売がスタート。先行購入特典としてシルク100％の生地を、茜・クチナシ・ザクロなどの植物素材で丁寧に染め上げた、ボタニカルダイのシルクスカーフを数量限定で配布する。




100% Silk Botanical Dye Scarf


Ruh Dhan（ルー ダン）



Ruh はアラビア語で「魂」、


Dhan はサンスクリット語で「豊かさ」や「祝福」を意味します。



纏うことで、自分の内に宿る“太陽"と出会う。


長年ヴィンテージと対峙してきたデザイナーが感じていた、


流行を超えて受け継がれるものに潜む、つくり手の遊び心と、表現する歓びの本質。



その愛と自由なクリエイティブを起点に、


潜在する好奇心と感性を呼び覚ます、小さな芸術として、


“未来のヴィンテージ”を紡いでいけたらという思いで展開。




公式サイト　：http://ruhdhan.jp/


Instagram　：https://www.instagram.com/ruhdhan_official


ウェブストア：https://marte.jp/collections/ruhdhan(https://www.instagram.com/ruhdhan_official)





野村 仁美（Hitomi Nomura）



文化女子大学（現・文化学園大学）在学中より古着の世界に惹かれ、


2008年に東京・渋谷にヴィンテージショップを立ち上げる。


ディレクター兼バイヤーとしての経験を積み、2016年に「MARTE」をオープン。


2022年に「sahara」を立ち上げファッションデザイナーとして活動。


2026年1月に自身のブランド Ruh Dhan（ルー ダン）をスタート。




会社概要



会社名　： 株式会社フォティーノ


設立　　： 2014年10月


代表者　： 関 直宏


本社　　： 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－１１ グリーンファンタジア 402


事業内容：ヴィンテージ家具の輸入・販売、 映像・グラフィック・ウェブサイトのデザイン・ディレクション、オリジナル衣類の企画・販売　など


URL　　 ： https://photino.co.jp